Wilson Fisk, a punto de desenmascarar a Matt Murdock en el nuevo clip del 2x02 de Daredevil: Born Again

La temporada 2 de Daredevil: Born Again - DISNEY+/DISNEY

MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Daredevil: Born Again arrancó su primer capítulo con emocionantes giros inesperados. Un adelanto del segundo capítulo ha disparado todavía más las expectativas al mostrar a Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) a punto de exponer al Matt Murdock de manera mediática.

"Como ya sabéis, hace unos meses hubo un atentado contra mi vida por parte del vigilante enmascarado conocido como Bullseye", dice Fisk desde su despacho ante las cámaras al inicio del adelanto lanzado en Late Night with Seth Meyers, donde acudió D'Onofrio. "Tenemos motivos para creer que Matt Murdock, el abogado de Hell's Kitchen, sobrevivió al ataque en su apartamento", añade el actual alcalde de Nueva York.

UN INESPERADO GIRO

Seguidamente, las imágenes muestran a Murdock acompañado de Jessica Jones (Krysten Ritter) por la calle intentando pasar desapercibidos. "Esto es importante porque Matt Murdock es*", se detiene Fisk dubitativo antes de terminar la frase.

"Un héroe", afirma Fisk tras unos segundos de expectación en los que parecía que iba a exponer la identidad de Matt como Daredevil. No obstante, Kingpin en realidad estaba refiriéndose a cuando Murdock recibió un balazo de Bullseye en la temporada 1, salvándole la vida.

Por otro lado, los tráileres ya mostraban carteles de "Se busca" con la cara de Matt, lo que parece, evidentemente, una táctica para obligar a Murdock a salir de su escondite. En cuanto a los retos físicos de D'Onofrio en esta temporada de Born Again, el actor explicó que fueron muy divertidos, especialmente una escena del adelanto en la que boxea salvajemente con un púgil y que llegará más avanzada la trama.

"Tuve que ponerme un traje de relleno para eso, y pesaba mucho. Pesaba como unos 18, 23 kilos o algo así", aseguró D'Onofrio. "Recuerdo que estábamos rodando una escena de pelea, un combate de boxeo con otro tipo", explicó.

Se suponía que era un tipo grande y gordo, pero debajo del traje estaba en forma, ¿sabes? "El director me decía: 'Vale, muévete como si fueras un tipo grande y pesado'. Pero yo le respondí: 'No, puedo hacerlo'", argumentó.

"Empecé a moverme como si estuviera boxeando de verdad, y el traje de relleno rebotaba por todas partes. Era ridículo. Y el tipo con el que estaba boxeando, que es un boxeador de verdad, me miraba como diciendo: '¿Pero qué demonios es esto?'", continuó D'Onofrio. "Y al final el director gritó '¡Corten!' y me dijo: 'Vin, simplemente mantén la postura, no te muevas así'. Fue hilarante. El traje era muy aparatoso, pero fue divertido", concluyó.