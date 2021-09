What If 8: ¿Cómo Ultrón venció a los Vengadores y logró las Gemas del Infinito?

What If: ¿Cómo ganó Ultrón a los Vengadores y consiguió las Gemas del Infinito?

What If: ¿Cómo ganó Ultrón a los Vengadores y consiguió las Gemas del Infinito? - MARVEL

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

¿Puede haber algo peor que Thanos armado con las Gemas del Infinito? La respuesta, presuntamente afirmativa, a esta pregunta la ofrece el capítulo ocho de What If...? (¿Qué pasaría si...?) La serie de animación de Marvel Studios ha mostrado un adelanto de su penúltima entrega en la que explorará qué hubiera pasado si en Sokovia Ultrón hubiera vencido a los Vengadores y, además, hubiera conseguido hacerse con las Gemas del Infinito.

Dirigida de nuevo por Joss Whedon, Vengadores: La era de Ultrón se estrenó en 2015. Y aunque no fue tan bien recibida por crítica y fans como la primera entrega de Los Vengadores, uno de los aspectos más destacados de la película fue, naturalmente, el villano Ultron.

Se trata de una Inteligencia Artificial creada por Tony Stark y Bruce Banner con un código cifrado derivado de la Gema de la Mente del Cetro de Loki, con el objetivo de proteger el mundo de amenazas tales como la invasión de los Chitauri que, precisamente, comandó Loki.

Pero el avanzado programa informático se reveló y se descontroló impulsado por la idea de que para salvar la Tierra había que librarla de su mayor amenaza, la humanidad. "Cuando todo haya cesado, los únicos seres vivos en el mundo... serán de metal", proclamaba el villano que primero fracasó en su plan de implantar su IA en el sintezoide de vibranium que más tarde, y con la Gema de la Mente, se convertiría en Visión, y después fue derrotado por los Vengadores.

Pero lo que muestra el adelanto, y lo que ya reveló el final del séptimo capítulo de What If... es que Ultrón sí consiguió integrarse en el cuerpo de vibranium adquiriendo enormes poderes... y la Gema de la Mente. Pero no se detuvo ahí, en esta realidad alternativa Ultrón ha conseguido recopilar el resto de Gemas del Infinito convirtiéndose así en uno de los adversarios más formidables y temibles que jamás hayan pasado por el Universo Marvel.

¿Cómo derrotó a los Vengadores? ¿Cómo se hizo con el resto de las gemas? ¿Cuáles son sus planes? La respuestas a estas y otras muchas preguntas... en el 1x08 de What If...? que desde este miércoles está disponible en Disney+.