Vision ya no es un héroe... pero debe salvar a su hijo: Primer tráiler de VisionQuest, con el regreso de Ultrón

Vision ya no es un héroe... Pero debe salvar a su hijo: Primer tráiler de VisionQuest - MARVEL

MADRID, 15 Ago. (CulturOcio) -

Ya está aquí el primer tráiler de VisionQuest, la nueva serie del Unierso Marvel que pondrá fin a la trilogía iniciada con WandaVision. La producción protagonizada por Paul Bettany se estrenará el 14 de octubre.

El director de Marvel Studios, Kevin Feige, acompañado de Bettany y de James Spader, que vuelve a meterse en la piel de Ultrón, el villano de Los Vengadores: La era de Ultrón (2015), presentó el tráiler durante la D23 que Disney celebra este fin de semana en la D23 que Disney celebra estos días en Anaheim, California.

VisionQuest la continuación de WandaVision (2021), la serie que abordaba el duelo de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) tras la muerte de Visión en Vengadores: Infinity War. La historia continuó con Agatha, ¿quien si no? (2024), otra serie centrada en Agatha (Kathryn Hahn), la antagonista de WandaVision.

El adelanto, de unos dos minutos de duración, muestra cómo tras el final de WandaVision, White Vision intenta continuar con su vida... y descubrir quién es realmente. "Antes era uno de los Vengadores, pero ya no soy un héroe", dice el sintetizoide que se adentra dentro de la compleja realidad de su memoria cibernética.

Allí, en una especie de realidad virtual dentro de su propia mente, Vision se reencuentra con algunos viejos conocidos (entre ellos el peligroso Ultrón, encarnado ahora en su forma humana por Spader) y descubrir que el Hex de Wanda y la familia que creó podrían ser algo más que una ilusión creada por un hechizo. Y es que por allí aparece también Tommy Maximoff (Speed), interpretado por Jett Klyne.

Bettany forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel desde sus inicios, cuando prestó su voz a Jarvis, el asistente de inteligencia artificial de Tony Stark, en Iron Man (2008). Interpretó por primera vez a Visión en La era de Ultrón y, además de las películas de acción real y las series de televisión, ha prestado su voz al personaje en la serie de animación What if...?