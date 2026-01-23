Un villano contra el Imperio en el brutal tráiler de Star Wars: Maul - Señor de las sombras

Maul busca secuaces para consumar su venganza en el tráiler de Star Wars: Maul - Señor de las sombras - DISNEY+

MADRID, 23 Ene. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Star Wars: Maul - Señor de las sombras, serie centrada en Darth Maul que llegará a Disney+ el 6 de abril. La ficción sigue al villano sembrando el caos por la galaxia al tiempo que busca nuevos reclutas para consumar su venganza.

"Nos han hecho sufrir a todos. Sobrevivimos, pero no vivimos", proclama el legendario villano, que hizo su debut en la franquicia en el Episodio I: La amenaza fantasma. "Las cadenas se pueden romper y los imperios se pueden destruir", sentencia.

Tras los eventos de The Clone Wars, Maul planea reconstruir su sindicato criminal en un planeta que aún no ha sido alcanzado por el Imperio. Allí se cruza con un joven Padawan Jedi desencantado, que podría convertirse en el aprendiz que necesita en su incansable búsqueda de venganza.

Maul - Señor de las sombras está creada por Dave Filoni, quien ya estuvo detrás de The Clone Wars, en la que trabajaron responsables creativos que repiten en esta nueva serie de animación como Athena Yvette Portillo y Matt Michnovetz. La ficción también cuenta con Brad Rau, quien trabajó en Star Wars Rebels.

Filoni ha asumido recientemente el mando de LucasFilm junto a Lynwen Brennan. Este relevo en la junta directiva de la compañía, que supone una nueva etapa para una de las franquicias más importantes de Hollywood, viene tras la salida de Kathleen Kennedy, quien llevaba 14 años al frente de Star Wars.