Archivo - VÍDEO: Noah Schnapp revienta el final de Stranger Things y revela la verdad sobre Vecna - NETFLIX - Archivo

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

El primer volumen de episodios de la quinta y última temporada de Stranger Things ya está en Netflix. La siguiente tanda de capítulos llegará a la plataforma el próximo 27 de diciembre, mientras que el tan esperado como épico final desembarcará el 1 de enero de 2026. Una de sus principales estrellas, Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers, podría haber revelado sin pretenderlo cómo termina la serie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE POSIBLES SPOILERS))

"En la segunda temporada Will está poseído. Se convierte en un espía, construye túneles y consiguen exorcizarle en la temporada 3", recordó Schnapp a su paso por el programa Hot Ones Versus junto a Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin, sus compañeros de reparto en Stranger Things.

"Billy y Once luchan contra este nuevo monstruo, el Azotamentes, no sé qué más, el centro comercial... En la temporada 4, Sadie corre al ritmo de Running Up That Hill, el célebre tema de Kate Bush. Se introduce la música, se presenta a Vecna", añadió el actor.

"Él es el gran villano controlado por el Azotamentes, y profundizamos más en la mitología", aseveró Schnapp en el vídeo del programa que fue editado posteriormente, eliminando este enorme spoiler del intérprete.

https://x.com/c_tviz/status/1995938369726283954?s=20

Schnapp olvida mencionar a Once en la primera temporada, lo que le obliga a comerse una alita picante. Sin embargo, sus compañeros de reparto permanecen inusualmente callados durante su resumen. Sus reacciones sugieren que son conscientes de que Noah ha revelado demasiado. Como resultado, los segmentos sobre Will actuando como espía, construyendo un túnel y Vecna siendo manipulada por el Azotamentes se omiten de la versión final de la entrevista de YouTube.

Conviene remarcar que una de las grandes cuestiones entre los fans de Stranger Things es quién es verdaderamente el villano principal de la serie: Vecna o el Azotamentes. Vecna, cuyo nombre antes de transformarse en el malvado monstruo del Upside Down (Mundo del Revés) era Henry Creel, parecía ser el auténtico antagonista. Al fin y al cabo, parecía controlar a la monstruosa criatura y moldearla.

Sin embargo, en The First Shadow, la obra teatral que adapta la serie de los Duffer y que se estrenó el 17 de noviembre de 2023 en el Phoenix Theatre de Londres, es el Azotamentes quien le otorgó a Vecna sus poderes y quien maneja los hilos desde el primer instante. Ciertamente, esto no tiene por qué coincidir con el final que tengan planeado los Duffer para la serie.

Pero el hecho de que Hot Ones haya editado el vídeo, eliminando la afirmación de Schnapp -considerando la magnitud del presunto spoiler- de que el Azotamentes controla a Vecna, alimenta aún más si cabe las sospechas. Sea como fuere, lo único seguro es que los fans deberán esperar a que Netflix estrene el final de Stranger Things el 1 de enero de 2026 para averiguarlo.