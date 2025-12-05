VÍDEO: Así reacionan las estrellas de Stranger Things al gran giro de Will en la temporada 5

VÍDEO: Así fue la reacción del reparto de Stranger Things al giro final del episodio 4 - NETFLIX

El cuarto capítulo de la quinta temporada de Stranger Things, último estrenado hasta la fecha, supuso un gran paso adelante para uno de sus personajes centrales, Will. Una revelación que sin duda será clave en la batalla final contra Vecna y que los propios actores de la serie no supieron hasta la lectura conjunta del guion. Sus reacciones quedaron capturadas en un vídeo en el que sus caras lo dicen todo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Matt Duffer, cocreador de la serie junto a su hermano Ross Duffer, aparece en el vídeo leyendo en voz alta el guion del cuarto episodio, concretamente la última escena. En ella, las habilidades de Will van un paso más allá cuando logra controlar a los demogorgons, haciendo que leviten en el aire y que sus extremidades se quiebren brutalmente.

Justo cuando Duffer relata cómo Will sostiene su mano en dirección al demogorgon, Noah Schnapp, actor encargado de dar vida al personaje, comienza a mirar a sus compañeros, anticipando que algo está a punto de ocurrir. Y, efectivamente, Duffer llega a la parte en la que los ojos de Will se quedan en blanco, y es entonces cuando Gaten Matarazzo, Dustin en la ficción, se lleva las manos a la cabeza.

A Millie Bobby Brown (Once) está a punto de desencajársele la mandíbula de puro asombro, mientras que Maya Hawke (Robin) se tapa la boca con la mano. Joe Keery (Steve) niega con la cabeza mientras sonríe a medida que el cineasta continúa narrando el guion y Jamie Campbell Bower (Vecna), que al principio se mostraba con actitud seria, no logra contener la risa, sorprendido por el giro que ha dado la trama.

Finalmente, el elenco al completo comienza a aplaudir, llegando algunos incluso a golpear la mesa, incapaces de contener su emoción. "Eres uno de los míos", le dice Brown a Schnapp. "Ahora te toca ocuparte de esa maldita nariz sangrante", bromea.