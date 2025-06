MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Daredevil: Born Again continúa con su filmación. Ahora, una nueva imagen filtrada del set ha anticipado el regreso de un justiciero en los nuevos episodios de la serie de Marvel, que también traerán de vuelta a Krysten Ritter como Jessica Jones.

Esta imagen, que ya corre como la pólvora en Internet, muestra claramente a Ángela del Toro (Camila Rodríguez) tomando el manto de su tío Héctor Ayala, a quien interpretó el fallecido, en diciembre de 2023, Kamar de los Reyes como White Tiger.

Como puede apreciarse en esta toma del rodaje, del Toro luce los colores negros y blancos de White Tiger y parece que también el amuleto que le confiere sus poderes. Pero su atuendo es menos superheroico y más propio de un justiciero callejero, supliendo las mallas por un pantalón negro con rodilleras metalizadas, botas negras, una sudadera blanca cuya capucha le cubre su cabeza, y la máscara por un pañuelo a rayas negras y blancas.

Angela in a homemade White Tiger suit from filming outside city hall#DaredevilBornAgain Season 2 pic.twitter.com/ILYGDwItLG