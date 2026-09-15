Emmy 2026: Reunión de Buffy Cazavampiros (Sarah Michelle Gellar y David Boreanaz) y de las Ángeles de Charlie originales - ACADEMY OF TELEVISION/YOUTUBE

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

La gala de los Emmy 2026 ha coronado a La Maldición de Widow's Bay como la gran ganadora de la noche, con 14 estatuillas. Pero el Peacock Theater ha sido escenario, además de su triunfo, de otros momentos memorables como los reencuentros de los protagonistas de dos míticas series de televisión: Buffy, cazavampiros y Los ángeles de Charlie.

Sarah Michelle Gellar ha bromeado junto a David Boreanaz, su compañero de reparto en la serie de vampiros, sobre la premisa de la ficción: "una adolescente" que se enamora de "un vampiro mucho, mucho más viejo que ella". "Para los que no lo sepáis, su personaje tenía 241 años", recuerda Gellar.

Durante su intervención, la actriz también hizo alusión a la cancelación del reboot de Buffy, cazavampiros que preparaba Hulu, proclamando que "nunca sabremos" si Buffy y Angel habrían acabado juntos. Además, el dúo de intérpretes rindió homenaje a los actores que formaron parte de la serie y que han fallecido recientemente.

LOS ÁNGELES DE CHARLIE, JUNTAS DE NUEVO

Kate Jackson, Cheryl Ladd y Jaclyn Smith, protagonistas de la icónica ficción Los ángeles de Charlie, presentaron juntas el premio a mejor serie dramática, con el que se alzó The Pitt por segundo año consecutivo.

Pero antes de anunciar la ficción ganadora, las actrices rindieron homenaje a Farrah Fawcett, fallecida en 2009, con Smith proclamando: "Era el ángel más brillante de todos". La actriz formó parte del trío protagonista original de la serie y fue reemplazada por Ladd en la segunda temporada. No obstante, también hubo espacio para el humor al recordar a Fawcett, con Ladd señalando cómo "su emblemático póster sigue vivo en la mente y en los garajes de muchos hombres".