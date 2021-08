Vengadores: Infinity War y Endgame también eran parte del plan de Kang

MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

Loki, la serie protagonizada por Tom Hiddleston para Disney+, ha puesto patas arriba toda la continuidad del Universo Cinematográfico Marvel abriendo la puerta al Multiverso, lo que plantea todo un nuevo mundo de posibilidades a la hora de narrar las aventuras de los superhéroes que habitan esta realidad.

Sin embargo, la serie no solo ha cambiado irremediablemente el futuro de la franquicia, sino que además también ha alterado el modo en que todo lo visto hasta ahora debe entenderse. Según su directora, Kate Herron, Loki ha venido a confirmar que realmente toda la Saga del Infinito formaba parte de un plan orquestado por Kang, o al menos por una de sus variantes.

En el último capítulo de la serie, Loki y Sylvie conocían a El que permanece, un ser que vivía más allá del final del tiempo y que se encargaba de dominarlo, haciendo que no hubiera alteraciones que provocaran líneas temporales alternativas a la Sagrada Línea Temporal. Además, este misterioso personaje interpretado por Jonathan Majors, les revela que todo lo que ha ocurrido hasta ese momento ha sido orquestado por él.

Ante la pregunta formulada por el medio The Direct a Herron, sobre si la Saga del Infinito también había sido planeada por El que permanece, la realizadora ha respondido: "Supongo que, por la lógica de la serie, sí, porque él dice 'Yo he puesto el camino, vosotros habéis caminado por él'".

"Supongo que en teoría sí, él lo habría planeado todo porque eso es lo que estamos diciendo en nuestra serie", ha añadido después la directora.

Aunque esta revelación no tiene por qué desmerecer el épico enfrentamiento entre Thanos y los Vengadores, sin lugar a dudas redefine el modo en que será visto por los espectadores. Muy posiblemente la segunda temporada de Loki continúe el camino establecido por su primera entrega, planteando revelaciones que seguirán sorprendido a los fans de Marvel. Aún no hay fecha de estreno para la nueva tanda de capítulos, aunque todo apunta a que llegará a partir de marzo de 2022, tras el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.