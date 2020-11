Los 6 últimos capítulos de la temporada 10 de The Walking Dead ya tienen fecha de estreno y sinopsis oficial

Los 6 últimos capítulos de The Walking Dead ya tienen fecha de estreno y sinopsis oficial

Los 6 últimos capítulos de The Walking Dead ya tienen fecha de estreno y sinopsis oficial - AMC

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

The Walking Dead estrenará seis episodios adicionales de su décima temporada que llegarán en febrero.

El primero de los seis episodios se estrenará el domingo 28 de febrero en Estados Unidos, mientras que el servicio de streaming AMC+ emitirá el primer capítulo antes, el 25 de febrero. En España la 10ª temporada extendida de seis episodios de The Walking Dead se estrenará a partir del lunes 1 de marzo a las 22:00 horas.

Además, Robert Patrick se unirá al reparto en el papel de Mays, mientras que Okea Eme-Akwari asumirá el rol de Elijah. Tal como se anunció anteriormente, Hilarie Burton interpretará a la esposa de Negan, Lucille.

Lo último que se pudo ver de The Walking Dead fue la caída de Alpha (Samantha Morton) y del final de la Guerra de los Susurradores. El Reino cayó, Hilltop resultó prácticamente destruido y Alexandría abandonada para prepararse para la batalla final. Los supervivientes quedaron atrapados y separados unos de otros. Sin embargo, cuando se enfrentaron a una muerte casi segura, hicieron piña para luchar, matando a Beta (Ryan Hurst) y eliminando la amenaza de la horda.

En estos seis nuevos episodios, los supervivientes intentarán salir adelante después de la destrucción que dejaron a su paso los Susurradores. Todos esos años luchando pesan sobre sus hombros y surgen los traumas del pasado que sacan a la luz sus facetas más vulnerables. Mientras se preguntan sobre el estado de la humanidad, el estado de su comunidad colectiva y el estado de sus mentes, ¿Encontrarán la fuerza interior necesaria para seguir adelante con sus vidas, sus amistades y mantener la integridad del grupo?

El universo de The Walking Dead continúa creciendo. Su última producción ha sido World Beyond, segundo spin-off de la franquicia. Actualmente AMC está emitiendo la temporada 6 de Fear the Walking Dead. Próximamente los fans podrán ver la trilogía de películas protagonizadas por Andrew Lincoln, que narrará la historia de Rick Grimes tras ser rescatado por un helicóptero en la temporada 9.