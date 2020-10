The Walking Dead: ¿Tendrá Maggie su propio spin-off?

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Parece que Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride) no serán los únicos personajes que tengan su propio spin-off tras el final de The Walking Dead. La actriz Lauren Cohan ha revelado que hay algunas "conversaciones" para que Maggie Rhee tenga su serie en solitario después del desenlace.

"Sé que hay conversaciones acerca de una historia extendida con Maggie cuando la serie principal acabe", reveló la actriz en una entrevista con Entertainment Weekly. Cohan ya dejó caer que protagonizaría un spin-off durante una aparición anterior en Live with Kelly and Ryan.

"Todavía estaremos en la televisión durante un largo período. Tenemos tanta suerte de haber estado tanto tiempo. La gente todavía sigue hambrienta de todo nuestro universo, pero es algo emocionante porque habrá historias derivadas. No sé si se supone que debo decir eso todavía", afirmó.

Después de dejar de The Walking Dead para rodar Whiskey Cavalier, Cohan regresó a la ficción zombie en la décima temporada, concretamente en el capítulo A Certain Doom. La actriz aparecerá en los últimos 30 episodios de la producción. Antes de rodar la temporada final, la décima entrega se ampliará con 10 episodios adicionales que se emitirán en 2021.

AMC ya ha anunciado el spin-off sin título de Daryl y Carol. También está trabajando en Tales of the Walking Dead, una producción que traerá de vuelta a los personajes de The Walking Dead del pasado, vivos y muertos, con historias en su mayoría independientes de la línea temporal del universo TWD. The Walking Dead regresará con seis nuevos episodios a principios del próximo año.