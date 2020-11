Las películas de Rick Grimes serán una continuación de The Walking Dead: World Beyond

Rick Grimes en The Walking Dead

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Han pasado dos años desde que AMC anunció que Andrew Lincoln regresaría como Rick Grimes en una trilogía de películas de The Walking Dead. Tal como ha revelado Annet Mahendru, protagonista de World Beyond, las cintas serán una continuación del segundo spin-off.

"Nosotros estamos haciendo el preámbulo de las películas, así que allí es a donde nos dirigimos. Todas las preguntas que los fans han tenido durante una década, nuestra serie dará respuesta a eso. Nos estamos enfocando en CRM. El helicóptero... Nos estamos acercando mucho, ¿sabes?", dijo la actriz, que interpreta a Huck, en una entrevista con Comicbook.com.

CRM es el misterioso grupo que se llevó a Rick Grimes en el helicóptero en la temporada 9 de TWD. Desde entonces, los fans han querido saber qué le sucedió a Rick y descubrir más detalles sobre la organización. Parece que esas respuestas finalmente llegarán en un futuro no muy lejano. Por el momento ya se ha descubierto que Rick ha sido catalogado como una persona B, es decir, un ciudadano útil para la comunidad y no un sujeto de experimentación.

En la Comic-Con de 2019, AMC ofreció un breve avance de la primera película de Rick Grimes. El clip no reveló datos sobre la trama, pero sí adelantó que la película llegaría a los cines. Sin embargo, por el momento se desconoce la fecha de lanzamiento. Por el momento, la cadena está emitiendo la primera temporada de World Beyond. En enero regresará la ficción principal con seis episodios adicionales de la temporada 10. Además, actualmente se está emitiendo la temporada 6 de Fear the Walking Dead.