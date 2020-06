El último baile: Michael Jordan se convierte en Thanos en el final de The Last Dance: "Era inevitable"

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

The Last Dance ha estrenado su último capítulo. Para celebrar el cierre del documental sobre Michael Jordan, ESPN compartió una divertida imagen en la que comparaba al jugador con Thanos, villano del Universo Cinematográfico Marvel.

"MJ al final de The Last Dance", se puede leer en la cuenta oficial en Twitter de Sports Center junto a la foto. Los Chicago Bulls fueron sin duda uno de los mejores equipos de la historia pero para muchos espectadores, este documental les ha ofrecido una visión más completa sobre la personalidad de Jordan.

Al igual que Thanos en Vengadores: Infinity War, Jordan puede ahora sentarse y disfrutar de los frutos de su trabajo gracias a esta producción que repasa su trayectoria.

Esta comparación entre el héroe del baloncesto y el villano revolucionó Twitter, que se llenó de comentarios sobre esta analogía. "Eliminando un chasquido a toda la competencia", comentó un usuario junto a la escena en la que Thanos hace desaparecer a la mitad de la humanidad.

"Michael Jordan es el rey", comentó otro tuitero. "Él tiene todas las Gemas del Infinito", señaló un fan, quien lamentó que el documental haya llegado ya a su fin tras 10 episodios.

MJ is the king — Michael Paul (@xblacksheep57) May 18, 2020

He has all the stones! I’m sad Last Dance is o er pic.twitter.com/YHYf0k7zcE — Chigirl (@leggyone2) May 18, 2020

"Consiguió los seis anillos", destacó un seguidor, comparando los seis anillos de la NBA ganados por Jordan con las Gemas del Infinito que debe conseguir Thanos. Un tuit también apuntaba que "Michael Jordan era inevitable", haciendo referencia a la famosa frase del personaje de Josh Brolin en Endgame: "Yo soy inevitable".

Collected all the 6 rings 😂🙌🏾 — ABOG💪🏾 (@Gyimah24) May 18, 2020

MJ was inevitable! — Eric Enriquez (@Qban29) May 18, 2020

Sin embargo, también surgieron algunos detractores del jugador que consideran que LeBron James es superior. "Solo para darse cuenta de que LeBron se vengará del chasquido de Jordan y devolverá el equilibrio a la NBA", esgrimió un espectador. "¿Os dais cuenta de que es el villano y pierde al final, verdad?", comentó un internauta sobre la comparación, rememorando que Thanos muere en Vengadores: Endgame.

You understand that he's the bad guy and loses in the end right — Luke Johnson (@TheRucasJohnson) May 18, 2020

"Este documental me ha demostrado que Michael Jordan es el segundo mejor jugador de la historia después de LeBron. Gracias, ESPN", dijo un partidario del alero de Los Angeles Lakers.

This documentary proved to me that MJ, is in fact, the 2nd greatest player of all time behind LeBron. Thank you, ESPN. #JumpmanForever #TheLastDance — LeBron, Lions, Anakin #blacklivesmatter✊🏿 (@2018LeBron) May 18, 2020

"Gracias, ESPN. Después de 10 episodios puedo decir sin duda que LeBron James es el mejor de todos los tiempos y siempre lo será", valoró otro aficionado. "Esperando al día en que Lebron James le haga esto a los fans de Jordan", reza otra publicación, acompañando a la secuencia en la que Iron Man hace el chasquido en Endgame.

thanks ESPN. after 10 episodes i can definitely say that lebron james is the GOAT and always will be the GOAT. thanks! — lbj - shai - hakeem STAN (@sgastan2) May 18, 2020

Just waiting for the day @KingJames does this to Jordan's fans pic.twitter.com/9W1PdjuUub — Mateo G. (@KingTeo19) May 18, 2020

Otros simplemente se limitaron a expresar su opinión con memes. Desde la cara de hastío de Tony Stark hasta la supuesta reacción de Jordan, los usuarios celebraron así el cierre del exitoso documental.