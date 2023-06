The Walking Dead Dead City revela el origen de El Croata y su relación con Negan

The Walking Dead Dead City revela el origen de El Croata y su relación con Negan - AMC

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

Dead City sigue a Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) tras The Walking Dead. El spin-off ha presentado a El Croata (Zeljko Ivanek), un villano vinculado al pasado de Negan en su etapa como líder los Salvadores.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el episodio 1x02 de The Walking Dead: Dead City, Negan le revela a Maggie algunos datos sobre El Croata, que ha asaltado Hilltop y ha secuestrado a Hershel (Logan Kim). El personaje de Jeffrey Dean Morgan desvela que conoció a El Croata justo después del estallido del apocalipsis zombie.

"Él ha pasado por la peor mierda que te puedas imaginar", asegura Negan, que decidió protegerlo. El Croata incluso le llamaba hermano, pero su relación se torció.

"Supongo que en ese momento todos estaban buscando un pequeño santuario del fuego infernal al que todos habíamos sido condenados. Perdimos todo. La cuestión es que realmente pensé que le estaba ayudando. El Croata tenía una forma de leer a la gente. Y luego jugaba con ellos y los enfrentaba. Cuando era necesario enfrentarse a una amenaza, tenía un conjunto de habilidades que me resultaba muy útil", relata Negan, que usó a El Croata como torturador.

Aparentemente, El Croata llevó estas torturas "demasiado lejos" durante una de las primeras guerras del Santuario contra el Reino de Ezekiel, antes de que Negan impusiera su gobierno sobre Rick Grimes y Alexandria.

"Una persona se había refugiado en un coche a un par de millas del Santuario. Me pareció que era una vagabunda, que no tenía nada que ver con nosotros ni con nada que estuviéramos haciendo. Así que le di una orden directa: déjala. El Croata lo vio de otra manera, pensó que ella escondía algo. Y tenía razón. Era una exploradora", rememoró Negan, dejando caer que la mujer fue torturada por El Croata.

"Ella era solo una cría. Después de eso, supe que era un perro rabioso que tenía que ser sacrificado. Tuve una oportunidad. Una. Fallé. Le volé la oreja. El resto de él se escapó. No le he visto ni he oído hablar de él desde entonces", agregó, desvelando por fin qué pasó entre ambos y el posible motivo por el que El Croata querría vengarse de Negan.