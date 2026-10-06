Tulsa King renueva por una quinta temporada, que se traslada a Nueva York para explorar los orígenes de Dwight Manfredi - PARAMOUNT+

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

Paramount ha renovado Tulsa King, la serie protagonizada por Sylvester Stallone, por una quinta temporada antes del estreno de la cuarta, que aterrizará en SkyShowtime el próximo 22 de octubre. La ficción trasladará su trama de Atlanta a Nueva York para ahondar en la historia de su protagonista, nacido en Brooklyn.

Según informa Deadline, la serie acaba de arrancar el rodaje de su quinta tanda de episodios, que exploraran "las raíces mafiosas" de Dwight en Nueva York. Junto con Stallone, esta nueva entrega también contará con el regreso de su hija, Scarlet Rose Stallone, como Spencer.

La ficción contará además con nuevos personajes que tendrán un rol clave en la trama, aunque por el momento se desconocen más detalles sobre ellos, más allá de los actores que los encarnarán: Erik Palladino (E.R.: Urgencias), Glenn Fleshler (Joker), Anthony Skordi (La oferta) y Nickola Shreli (Killerman).

"Estamos encantados de ofrecer a los fans aún más episodios de esta increíble serie y de rodar la próxima temporada de Tulsa King en Nueva York, donde la historia de Dwight Manfredi seguirá desarrollándose", ha expresado Drew Brown, directivo de Paramount Television Studios, en un comunicado recogido por Deadline. "Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado en Georgia, que sigue siendo un lugar importante para nosotros", continúa.

LA TEMPORADA 4 DE TULSA KING SE ESTRENA EL 22 DE OCTUBRE

Mientras Tulsa King rueda su quinta temporada en Nueva York, los fans podrán disfrutar de la cuarta entrega de la serie a partir del 22 de octubre en SkyShowtime, que contará con diez episodios.

"Dwight (Stallone) luchará por legitimar su imperio y proteger a su equipo, mientras políticos corruptos, nuevos y peligrosos enemigos, y una devastadora pérdida personal le asestan golpes desde todos los frentes. Sin embargo, cada logro conlleva verdades aún más difíciles sobre la lealtad, el liderazgo y el precio de la ambición. Cada movimiento arrastra a Dwight hacia los más profundos instintos callejeros que dejó atrás en Nueva York, convirtiéndose en la única amenaza que nadie puede permitirse subestimar y haciendo de Tulsa un campo de batalla", adelanta la sinopsis de esta cuarta entrega.

Junto a Stallone, y con Gretchen Mol como nueva incorporación, completan el reparto de la temporada 4 de Tulsa King Martin Starr, Jay Will, Vincent Piazza, Annabella Sciorra, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Frank Grillo, Mike 'Cash Flo' Walden, James Russo, Kevin Pollak, Neal McDonough, Garrett Hedlund y Dana Delany.