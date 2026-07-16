Épico tráiler de Yo soy Rocky, la historia detrás de la película que lanzó al estrellato a Sylvester Stallone - AMAZON MGM STUDIOS

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer tráiler de Yo soy Rocky, biopic sobre Sylvester Stallone, a quien dará vida Anthony Ippolito, y que llegará a los cines el 22 de enero de 2027. El filme relata los duros comienzos de su carrera y cómo logró sacar adelante, cuando nadie confiaba en él, una película que acabaría siendo de culto.

El tráiler muestra cómo Stallone, interpretado por Ippolito, fue objeto de duras críticas cuando intentaba abrirse camino como actor, con un director de casting llegando incluso a decirle: "¿Estás loco? No tienes el aspecto necesario para ser una estrella de cine, y además hablas como si tuvieras piedras en la boca".

Stallone volcó estas experiencias en el guion de una película titulada Rocky, que escribió en apenas tres días. El libreto interesó a algunos productores, que rápidamente pensaron en actores de renombre que podrían protagonizar la cinta. Sin embargo, Stallone tenía una condición inamovible que no estaba dispuesto a negociar "ni por un millón de pavos, ni por diez": que sería él quien diera vida a Rocky.

El adelanto muestra al personaje de Ippolito en el rodaje de la película, sometido a una enorme presión bajo la amenaza de que, ante cualquier contratiempo, sería sustituido por un actor consolidado. Además, recrea escenas míticas de la película, como la de Rocky entrenando subiendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia.

Yo soy Rocky marcará el debut en la dirección de Peter Gamble, que ha trabajado como guionista en la película Ataque de Zombis y en la serie Trenches. El guion del biopic corre a cargo de Peter Farrelly, quien se ha encargado de escribir el libreto de varias películas junto a su hermano Bobby Farrelly, como Dos tontos muy tontos o Algo pasa con Mary, además de otros en solitario, como Green Book.

LA HISTORIA REAL DE SYLVESTER STALLONE

Antes de sacar adelante Rocky, Stallone tuvo algunos papeles secundarios e incluso trabajó en una película para adultos por pura desesperación, pues se enfrentaba a serios problemas económicos. Más adelante, consiguió un papel principal en Días felices, filme en el que también apareció acreditado como guionista por aportar diálogos adicionales para su personaje.

Posteriormente, se mudó de Nueva York a California, donde vendió a su perro Butkus porque solo tenía 106 dólares en su cuenta bancaria, una historia de sobra conocida hoy en día. Decidió escribir el guion de Rocky inspirado por un combate que presenció entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, en la que el segundo sorprendió derribando al legendario luchador.

Stallone no se dio por vencido hasta que logró protagonizar él mismo Rocky que, con apenas un millón de dólares de presupuesto, recaudó más de 200 millones en todo el mundo y obtuvo diez nominaciones en los premios Oscar, de los cuales se alzó con tres, incluyendo mejor película.

Completan el reparto de la película Stephan James como Carl Weathers, Kiki Seto como Talia Shire, Tracy Letts como Sandy Maddox, AnnaSophia Robb como Sasha Czack, P.J. Byrne como Irwin Winkler y Toby Kebbell como Robert Chartof. Antes de llegar a las salas de España el 22 de enero de 2027, Yo soy Rocky llegará a los cines estadounidenses el 20 de noviembre de 2026.