Kit Harington (Jon Snow) explica por qué nunca vera La Casa del Dragón

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Hace cinco años se estrenaba el capítulo final de Juego de Tronos, que terminaba con su octava temporada. No obstante, al parecer la aclamada ficción solo era el comienzo de una serie de proyectos ambientados en Poniente, el universo creado por George R.R. Martin, que Max iba a explorar. De hecho, hace poco, el spin-off La Casa del Dragón terminaba su segunda temporada, aunque Kit Harington, quien diera vida a Jon Snow en Juego de Tronos, ha confesado que no pretende verla.

"Simplemente no puedo verla", confesaba el intérprete en declaraciones a Variety. Así, uno de los grandes protagonistas de la adaptación de Canción de hielo y fuego ha desvelado no haber visto su precuela y no tener intención de hacerlo en un futuro cercano, si bien sus motivos nada tienen que ver con la calidad de la ficción.

"Creo que, para mí, es que he pasado demasiado tiempo allí. Y les deseo lo mejor. He oído que es maravillosa y que va muy bien. Pero no creo que vea nunca esa serie, y no creo que vuelva a ver Juego de Tronos hasta dentro de unos años", explicaba Harington.

A pesar de todo, el intérprete que diera vida al supuesto bastardo de Ned Stark (en realidad, un Targaryen y legítimo heredero al Trono de Hierro) durante casi una década, estaba más que dispuesto a retomar su papel en un spin-off centrado en su personaje y que él mismo había propuesto. Una secuela de Juego de Tronos que, por el momento, no seguirá adelante.

"Actualmente, está descartado porque no pudimos encontrar la historia adecuada para contar que nos entusiasmara lo suficiente. Así que decidimos dejar de lado las herramientas por el momento. Puede que llegue un momento en el futuro en el que volvamos a ello, pero de momento, no. Está firmemente archivado", explicaba Harington hace meses, en declaraciones a ScreenRant.

Con la tercera temporada de La Casa del Dragón aún lejana, la próxima serie ambientada en Poniente que verá la luz en Max será El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante. La ficción adaptará una serie de novelas cortas de Martin, que siguen las aventuras del caballero Dunk, al que dará vida Peter Claffey y su escudero Egg, al que encarnará Dexter Sol Ansell y cuya verdadera identidad no es otra que la del príncipe Aegon Targaryen.