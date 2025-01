Tripulación perdida: Revelada la ubicación real de At Attin y su conexión con Mandalorian, los jedi y los sith

MADRID, 2 Ene. (CulturaOcio) -

A lo largo de los episodios, Tripulación perdida (Skeleton Crew) ha ido explorando y añadiendo nuevos detalles a uno de los mayores misterios de la ficción, el planeta At Attin. Y es que, en un principio, la premisa de la serie, unos niños que buscan regresar a casa, podría resultar muy simple, de no ser por el hecho de que su casa es un mundo legendario del que nadie sabe las coordenadas. No obstante, los personajes no han sido los únicos que han descubierto al fin su ubicación, sino que también un fan de Star Wars ha revelado dónde se encuentra el planeta, señalando posibles conexiones con el Mandoverse.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tal y como recoge la cuenta de X (antes Twitter) dedicada a Star Wars drunkwooky, un usuario de Reddit ha descifrado las coordenadas ofrecidas en la ficción, localizando At Attin en un mapa galáctico de la franquicia. Según los cálculos del fan, el planeta natal de Wim y sus amigos se encontraría en el sector Quelli, junto a otros mundos del lore como Dathomir o Cathar.

Where is At-Attin? I think I'm on to something here. LMK what you think. #SkeletonCrew



🧵

1/10 pic.twitter.com/yyIXJkSJrr — drunkwooky (iee) (@drunkwooky) December 31, 2024

Mientras que Dathomir es conocido por ser el hogar de las Hermanas de la Noche, una orden de brujas oscuras que han aparecido en algunas series animadas como The Clone Wars, Cathar es un rico planeta de la Antigua República en Legends. De hecho, los fans acérrimos reconocerán Cathar por ser el lugar de origen de dos caballeros Jedi en particular, Juhani, del videojuego Star Wars: Caballeros de la Antigua República y Sylvar, de los cómics Star Wars: Tales of the Jedi. Cabe recordar que precisamente At Attin, tal y como revelaba Tripulación perdida en su tercer episodio, era una de las "joyas de la Antigua República", por lo que su cercanía con este planeta no hace más que reforzar su conexión con este período.

Otros planetas cercanos a At Attin serían Taris, un mundo destruido por los Sith en Caballeros de la Antigua República y Mandalore, mundo natal de los mandalorianos. Esto, sumado a que la trama de Tripulación perdida transcurre prácticamente al mismo tiempo que The Mandalorian, da pie a emocionantes conexiones entre la ficción y los distintos spin-off del Mandoverse. De hecho, el pirata Vane, que aparecía en la serie protagonizada por Pedro Pascal, ya se ha cruzado en esta nueva ficción con Wim y sus amigos.

Por otro lado, Tripulación perdida ya ha ofrecido algunas pistas que han hecho pensar a los fans que At Attin podría estar vinculado nada más y nada menos que al Remanente Imperial, siendo quizá la fuente de su riqueza. En todo caso, lo que es seguro es que tanto la localización del misterioso planeta como su vinculación con la Antigua República, abren la puerta a nuevas y emocionantes conexiones dentro de la franquicia.