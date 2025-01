Tripulación perdida 1x07: La teoría que conecta con la Alta República y sus villanos

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

Desde el inicio de Tripulación perdida (Skeleton Crew), uno de los mayores misterios que se presentaron tenía que ver directamente con el planeta natal de los niños, At Attin. Poco a poco, la ficción de Star Wars ha ido arrojando más luz sobre la naturaleza de ese extraño mundo, considerado por muchos un mito, y en su séptimo episodio, la serie parece haber confirmado una emocionante teoría respecto a su relación con la época de la Alta República.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras varias aventuras por la galaxia, es en el penúltimo capítulo de Tripulación perdida, titulado Vamos a estar en un buen lío, que Wim y sus amigos regresan finalmente a casa. El grupo llega a las inmediaciones de At Attin al mismo tiempo que Jod y los piratas, quienes al ver una enorme "nube tóxica" verde empiezan a creer que su antiguo capitán los ha engañado y amenazan con ejecutarlo.

"Tu At Attin no tiene pinta de ser el planeta del tesoro", observa el líder de la tripulación, Brutus, visiblemente satisfecho ante el fracaso de su rival. "Es un truco, mendrugo. At Attin lleva siglos escondido, ¿acaso esperáis que flote a plena vista? Está camuflado", asegura el personaje de Jude Law... un sencillo comentario que, sin embargo, revela mucho.

Y es que, dando por hecho que aunque Jod esté exagerando el planeta lleva cientos de años oculto y teniendo en cuenta que los eventos de la ficción se sitúan en una época posterior a la caída del Imperio galáctico, esto no hace más que reforzar la idea de que la historia de At Attin guarda una importante conexión con la era de la Alta República. Dicho periodo, enmarcado entre los años 300 ABY y 82 ABY fue una época dorada para los Jedi y ha sido explorado principalmente en novelas y cómics, aunque también en la pequeña pantalla con The Acolyte.

Cabe destacar que ya en el primer episodio de Tripulación perdida había una clara referencia a la Alta República, ya que los niños debían pasar un examen para contribuir a la "gran labor"... un término que recuerda a un personaje de las novelas de Star Wars, Lina Soh, la canciller suprema de la República. De hecho, el papel de At Attin como Casa de la Moneda podría haber formado parte de los planes de Soh, al proveer a la República de la riqueza necesaria para sus acciones.

TAK RENNOD Y LOS NIHIL

Por otro lado, algunas teorías apuntan a que Tak Rennod, el pirata en cuya nave viajan los niños y al servicio del cual estaba SM-33 en el pasado, podría haber estado relacionado con unos villanos clave de la Alta República, los Nihil. Estos eran un grupo de merodeadores y maleantes que se oponían a la República y los Jedi.

Un detalle que parece reforzar esta posibilidad es que en el episodio 5 se mostraba brevemente el símbolo de Rennod, algo parecido a un rayo, mientras que el sello de los Nihil eran tres relámpagos. Además, también hay quien sugiere que el pirata podría haber sido el fundador de At Attin o incluso el supervisor que parece controlarlo todo. En todo caso, habrá que esperar al desenlace de la temporada para terminar de desvelar el misterio del nuevo planeta de Star Wars.