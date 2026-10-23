Tremenda reacción de Becca Tobin al regreso de Glee: "Me provoca diarrea" - FOX

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Disney+ y Hulu han dado luz verde al reboot de Glee y los miembros de su reparto original no han tardado en compartir sus reacciones a la noticia. Becca Tobin, que se incorporó a la serie en la cuarta temporada dando vida a Kitty Wilde, ha expresado la suya sin ningún tipo de escrúpulo.

"Esto me da diarrea", aseguraba Tobin en el pódcast LadyGang al ser preguntada por el reboot. "No formo parte del reparto original. No estuve en la primera temporada. Me incorporé tres temporadas más tarde, así que no hay ninguna garantía", explica, expresando sus dudas acerca de si Ryan Murphy, creador de la ficción junto a Brad Falchuk e Ian Brennan, contará con ella para el proyecto.

"No hay garantías para nadie, ni para nada, en ningún sitio nunca", matiza. "Pero es una de esas situaciones en las que te quedas ahí sentada, esperando, y piensas: 'Vale, ¿se va a decidir a invitarme, a preguntarme, lo que sea?'. Es una sensación muy extraña", admite.

"No sé cuál es el plan. Lo que sí sé es que lo más probable es que vuelvan los del reparto original. No es ningún misterio que Ryan ya ha hablado con ellos", expresa Tobin. En la premiere de la temporada 13 de American Horror Story, Murphy aseguró a Entertainment Tonight que ya tenía listo el guion para un reboot de Glee y que había estado "en contacto con unos diez miembros del reparto original", que "tenían muchas preguntas, pero se mostraron muy entusiasmados con la idea".

Tobin también expresaba sus dudas acerca de lo "difícil" que le parecía "integrar a los miembros del reparto original con la gente nueva". Además, reconocía que le daba ansiedad pensar que, de ahora en adelante, "allá donde vaya, aunque no esté haciendo nada, ni siquiera una escena de un episodio" no dejarán de preguntarle por el reboot.

¿QUÉ ACTORES DE LA SERIE ORIGINAL VOLVERÁN EN EL REBOOT DE GLEE?

Según informaba el medio Deadline, Lea Michele se encuentra en conversaciones para retomar su rol como Rachel Berry en el reboot de Glee, así como Heather Morris y Chord Overstreet, que dieron vida a Brittany y Sam Evans en la serie. Teniendo en cuenta que Murphy habría hablado con más miembros del elenco que estarían dispuestos a volver, cabe esperar que el proyecto continúe confirmando el regreso de más actores.

Por otra parte, aunque por el momento no se ha confirmado su regreso en el reboot, Dianna Agron ha compartido un vídeo recreando la coreografía que su personaje, Quinn Fabray, realizó al ritmo de la canción I Say a Little Prayer en la serie junto a Brittany y Santana.