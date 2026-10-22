Confirmado el reboot de Glee, con el regeso de Lea Michele - CONTACTO

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Hace apenas un mes, Ryan Murphy revelaba que tenía listo el guion para un reboot de Glee y que, además, ya había hablado con varios miembros del reparto original y estaban entusiasmados con la idea. Ahora, Disney+ y Hulu han dado luz verde oficialmente al proyecto... y su protagonista, Lea Michele, está a punto de cerrar su regreso.

Según informa Variety, varias fuentes habrían confirmado el regreso de Michele, que en la serie dio vida a Rachel Berry. "Aún es un poco pronto", apuntaba una de las fuentes, añadiendo que estaban "felices de haber vuelto a reunir al grupo".

Además, dos miembros más del reparto original han expresado su entusiasmo por el proyecto en redes sociales. Heather Morris ha compartido en Instagram: "Los rumores son ciertos. Brittany S. Pierce estuvo, de hecho, perdida en las alcantarillas durante todos estos años. Pero estoy aquí para informarles de que está viva... Y ha vuelto a por más".

"¡Nos hemos vuelto a reunir y ha sido genial!", ha publicado en X Chord Overstreet, que encarnó en la serie a Sam Evans.

Reunited and it feels so good! — Chord Overstreet (@chordoverstreet) October 21, 2026

Creada por Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, Glee contó con seis temporadas y 121 episodios, emitidos entre 2009 y 2015. La serie destacó no solo por sus versiones de canciones pop, sino también por su humor, que muchos tachan de controvertido.

Sin duda, la controversia ha rodeado a la serie más allá del plano de la ficción. Uno de los miembros de su reparto original, Mark Salling, se declaró culpable de posesión de pornografía infantil en 2017. Un año después, murió por suicidio.

Además de Salling, hay dos miembros más del elenco de Glee que han fallecido: Naya Rivera en 2020, por ahogamiento intentando salvar a su hijo en un lago, y Cory Monteith por sobredosis en 2013, cuando la serie aún estaba en emisión.

RYAN MURPHY YA HA ESCRITO EL GUION PARA EL REBOOT DE GLEE

Murphy ya mostró interés en revisitar la ficción hace meses, cuando en una entrevista con People señaló que había "vuelto a ponerse de moda" y la estaban viendo "muchísimos jóvenes", lo que le hacía plantearse la idea de sacar adelante "una nueva versión".

El mes pasado, en su paso por la premiere de la temporada 13 de American Horror Story, Murphy aseguró a Entertainment Tonight que ya tenía listo el guion para un reboot de Glee, que había escrito junto a sus colaboradores habituales, Falchuk y Brennan. Además, señaló que había estado "en contacto con unos diez miembros del reparto original" y que "todos tenían muchas preguntas, pero se mostraron muy entusiasmados con la idea".