Ryan Murphy promete que la temporada 13 American Horror Story "será como Los Vengadores" - FX

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

Tras una ausencia de ocho años, American Horror Story regresará con una decimotercera temporada. Ryan Murphy, su creador, asegura que esta nueva entrega "será como Los Vengadores" ya que reunirá a los rostros más icónicos de la antología, como Jessica Lange, Evan Peters, Emma Roberts, Angela Bassett o Sarah Paulson.

"Todo el mundo piensa que es una temporada de Coven, pero no es así. En realidad, reúne a personajes de todas las temporadas", explicó Murphy a Entertainment Tonight. "Sarah Paulson interpreta seis o siete personajes. Jessica Lange recupera a sus cuatro personajes más emblemáticos. Evan Peters da vida a cinco personajes... Es como Los Vengadores: todos se unen para derrotar al mal supremo", añadió. De este modo, Murphy aclara que las fotos del rodaje en Nueva York, que llevaron a muchos a creer que esta entrega estaría centrada en Coven, solo cuentan una parte de la historia.

MURPHY CONSIGUIÓ QUE TODOS ACEPTASEN

Murphy también explicó cómo logró convencer a varias de las estrellas más emblemáticas de la franquicia para regresar, entre ellas Jessica Lange. La actriz abandonó la serie tras Freak Show (2014) y, desde entonces, solo volvió de forma puntual para recuperar a Constance Langdon, su personaje en Apocalypse (2018).

Ryan Murphy tells us 'American Horror Story: 13' is "not a Coven story" ― it's so much more. 🤯 pic.twitter.com/AVnhGrFga1 — Entertainment Tonight (@etnow) July 28, 2026

"En cuanto les conté la idea -muchos de ellos llevaban años diciendo que no-, todos reaccionaron igual: 'Vale, esta vez sí que tengo que volver'. Cuando se lo propuse a Jessica Lange, su respuesta fue: 'Mierda, ahora tengo que hacerlo'", contó Murphy. Las declaraciones del también cocreador de Todas las de la ley reflejan el entusiasmo que también se vive entre el propio reparto.

Peters, una de las caras más reconocibles de American Horror Story y colaborador habitual de Murphy, confesó anteriormente a The Hollywood Reporter que le sorprendió la decisión de Jessica Lange de regresar a la serie. "Ryan sabe muy bien cómo organizar esas cenas. En un momento consigue convencerte. La verdad es que me sorprendió mucho, pero también me hizo muchísima ilusión", declaró el pasado enero.