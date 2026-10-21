Sellado el destino de American Horror Story antes del final de su temporada 13 - DISNEY+

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 13 de American Horror Story aún no ha terminado su andadura en Disney+, pero la serie ya ha sido renovada para una siguiente entrega. Había mucha especulación acerca de que esta temporada, que ha traído de vuelta a multitud de personajes icónicos de la franquicia, podría poner el punto final a la ficción, por lo que este anuncio sin duda ha sorprendido a muchos fans de la saga.

Según informa Deadline, FX ha renovado la serie para otra temporada más, que será la número 14. La ficción creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk llevaba sin renovarse desde 2020, cuando la cadena dio luz verde a tres temporadas más, que serían la 11, la 12 y la 13.

El anuncio llega, además, antes de que la temporada 13 se haya estrenado al completo. Los episodios 11 y 12 llegarán a Disney+ este 23 de octubre, mientras que el capítulo final verá la luz el 30 de octubre. Esta entrega ha recuperado personajes emblemáticos de anteriores temporadas como Coven, Hotel o Murder House y, por tanto, ha contado con el regreso de habituales de la franquicia como Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Billie Lourd, Angela Bassett, Kathy Bates o Emma Roberts.

A pesar de haber recibido críticas dispares, esta entrega de AHS batió el récord de la serie al convertirse el arranque de temporada más visto en sus 15 años de recorrido. La ficción cuenta con más de un centenar de nominaciones en los Emmy, de las cuales se ha alzado con 13 estatuillas.

LA TEMPORADA 14 DE AHS YA ESTÁ EN MARCHA

En su paso por la premiere de la temporada 13 de AHS, Murphy ya dijo que le gustaría que la serie continuara "para siempre" y que, de hecho, ya estaba escribiendo el guion de la siguiente entrega.

"De verdad quiero que esta serie se internacionalice. Me interesa saber cómo sería una versión internacional de Horror Story. Es algo que estoy escribiendo ahora mismo, quizá, pero no lo sé. Simplemente me gusta explorar nuevas vías", aseguraba a The Hollywood Reporter.

Paulson, que ha dado vida a varios personajes en AHS a lo largo de sus distintas temporadas, incidió en que estaba más que dispuesta a regresar. "Siempre he dicho que tendrán que sacarme a rastras de este universo, pataleando y gritando", afirmó. "Me tomé un descanso en las temporadas 11 y 12, así que se me ha vuelto a abrir el apetito, y ahora quiero más; soy así de codiciosa. Así que, si él quiere que vuelva, probablemente volveré", reiteró.