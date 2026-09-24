Ryan Murphy confirma que el reboot de Glee ya está escrito y el reparto original está “entusiasmado” - FOX

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Ha pasado más de una década desde que se emitiera el final de Glee, que terminó en 2015, tras seis temporadas y 121 episodios. Hace unos meses, su creador, Ryan Murphy, hablaba de un posible reboot y ahora, ha revelado que ya tiene escrito un guion y que el reparto original de la serie está entusiasmado.

"Bueno, qué curioso que me lo preguntes, porque acabo de terminar el guion hace una hora", declaró Murphy a Entertainment Tonight el pasado miércoles. "Así que ya tenemos un guion. Brad [Falchuk], Ian [Brennan] y yo, que escribimos las dos primeras temporadas, hemos redactado algo", explicó.

El creador de la popular serie indicó que había estado "en contacto con unos diez miembros del reparto original" y que "todos tenían muchas preguntas, pero se mostraron muy entusiasmados con la idea". "Nadie lo ha leído, así que no lo sé, ya veremos. Me prometí a mí mismo que quería escribir un par de ellos para ver qué opinaba la gente, sobre todo el reparto, porque estábamos muy unidos mientras lo rodábamos", indicó.

Don't stop believin' in a 'Glee' reboot!



Ryan Murphy confirms he wrote a new script, and the original cast is "enthusiastic" about returning. pic.twitter.com/SVk9ng2JG4 — Entertainment Tonight (@etnow) September 24, 2026

Cabe recordar que Murphy ya había mostrado su interés en revisitar la ficción el pasado mes de julio, en una entrevista concedida a la revista People. "Esa serie es interesante porque ha vuelto a ponerse de moda. Ahora la ven muchísimos jóvenes. Y yo pienso: 'Quizá deberíamos retomar esa serie'", reflexionó entonces. "Mi nostalgia y mi cariño por esa serie son suficientes para que piense: 'Bueno, quizá a la gente le gustaría ver una nueva versión de eso de alguna forma'", agregó.

LEA MICHELE, RACHEL BERRY EN GLEE, INTERESADA EN EL REBOOT

Hace apenas unas semanas, al ser preguntada por la posibilidad de un reboot de Glee, Lea Michele, que encarnó a Rachel Berry (uno de los personajes más odiados de la ficción) se mostró dispuesta a regresar. "Me encanta Glee. Siempre me encantará Glee", aseguró en declaraciones a E! News.

"Ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Así que seguiré a Ryan allá donde vaya", expresó la actriz. También Jenna Ushkowitz mencionó al medio estadounidense que consideraría retomar su papel siempre y cuando Murphy estuviese involucrado en el proyecto.

En todo caso, el reboot todavía no es una realidad. De acuerdo con algunas fuentes, según recoge Deadline, el proyecto, de 20th Television, aún no se ha asignado a ninguna plataforma.