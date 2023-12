El tráiler de la temporada 2 de La Casa del Dragón es inminente

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de La Casa del Dragón llegará a HBO en el verano de 2024. Queda por lo menos medio año para el estreno de los nuevos episodios y la plataforma no ha revelado todavía su primer tráiler, pero eso podría cambiar este fin de semana en la CCXP Brasil (Comic Con Experience).

La Comic Con brasileña, que el año pasado atrajo alrededor de 280.000 fans, está teniendo lugar desde el pasado 30 de noviembre hasta el el domingo 3 de diciembre. Según la web Winter Is Coming, fuentes fiables aseguran que HBO ha elegido esta cita para revelar el primer adelanto de la nueva entrega de la precuela de Juego de Tronos.

"Se rumorea que el primer teaser de la segunda temporada de La Casa del Dragón se presentará este fin de semana en la CCXP", publica un usuario de X enfocado a la franquicia del mundo creado por George R.R. Martin. El autor del post apoya el rumor alegando que en la convención ya debutarán otros adelantos, como el de la temporada 4 de The Boys.

The first teaser trailer for ‘HOUSE OF THE DRAGON’ Season 2 is rumoured to be featured this weekend at CCXP.



Teasers and trailers for other major films & television shows, such as The Boys S4, are also being debuted. pic.twitter.com/llMkl0r60n