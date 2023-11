La temporada 2 de La Casa del Dragón confirma su fecha de estreno

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

La Casa del Dragón ya tiene fecha de regreso. HBO Max ya ha confirmado cuándo se lanzará la segunda temporada de la precuela de Juego de tronos, que actualmente se encuentra en posproducción.

Según Deadline, la temporada 2 de La Casa del Dragón se estrenará en el verano de 2024. La noticia fue anunciada por Casey Bloys, CEO de HBO, en un evento celebrado en Nueva York en el que la prensa asistente pudo ver ya el primer tráiler de la segunda temporada.

Pese a la huelga del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), La Casa del Dragón pudo continuar su rodaje, ya que sus actores son mayoritariamente británicos y sus contratos no están regidos por dicha institución.

Además, Bloys también aseguró que planean empezar a rodar A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, siguiente spin-off de Juego de tronos, en primavera de 2024. Esta ficción está basada en las novelas de fantasía Dunk & Egg de George R.R. Martin, es una precuela de Juego de Tronos y está escrita y producida por Martin e Ira Parker. El cocreador, productor ejecutivo y showrunner de La Casa del Dragón, Ryan Condal, y Vince Gerardis también serán productores ejecutivos.

En cuanto a la temporada 2 de La Casa del Dragón tendrá ocho episodios, en lugar de 10 como la primera entrega. "Hay ocho episodios maravillosos y suceden muchas cosas en cada episodio, y a veces tenemos problemas para reducirlos a una hora. La decisión de Ryan Condal fue darle una buena apertura y un buen final, y los capítulos están repletos de eventos emotivos y visualmente emocionantes", comentó la directora Clare Kilner en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Olivia Cooke como Alicent Hightower, Emma D'Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen y Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, repetirán sus papeles como trío protagonista. Esta segunda temporada que también contará con nuevos rostros como el de Tom Taylor, que encarna a Cregan Stark, un fiero antepasado de Ned Stark conocido como el Lobo de Invernalia y el Viejo del Norte.