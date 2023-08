La Casa del Dragón ficha a otro bastardo Targaryen jinete de dragones

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de La Casa del Dragón presentará al fin el baño de sangre que será la Danza de los Dragones. Esta guerra civil entre facciones de la Casa Targaryen sumirá a todo Poniente en el caos y la destrucción. Y a ello, al parecer, se van a sumar nuevos miembros de la familia protagonista.

Según informa Redanian Intelligence, la serie ha encontrado a nuevos actores que se unen a la próxima tanda de episodios. Uno de ellos será Robert Rhodes, que ha participado como secundario en la serie Maestros del aire y la próxima película Red Sonja.

El joven intérprete se pondrá en la piel de un personaje muy particular, conocido en los libros de George R.R. Martin como Denys Argenta (en inglés Silver Denys). Este aseguraba ser descendiente de un hijo bastardo del rey Maegor I Targaryen, quien a su vez era hijo del legendario Aegon el Conquistador.

Durante su vida, Maegor I no tuvo ningún hijo varón que le descendiera y la línea sucesora pasó a su sobrino Jaehaerys I Targaryen. Por tanto, en las novelas no queda claro que Denys sea realmente un descendiente de Maegor, como él proclama. Lo que sí se sabe es que su apariencia es la icónica de un Targaryen, puesto que tiene el pelo plateado, por lo que es muy probable que tuviera sangre valyria.

Durante la Danza de los Dragones, Denys trató de unirse al bando de los Negros, defensores de Rhaenyra. Por ello, cuando el príncipe Jacaerys buscó jinetes de dragones, el joven intentó domar al mortífero Robaovejas. Sus esfuerzos fueron en vano y el gigantesco animal acabó por arrancarle el brazo. Cuando sus hijos le socorrieron, además, el dragón Caníbal aprovechó la ocasión y los devoró.

En caso de confirmarse el fichaje de Rhodes como Denys Argenta, es muy probable que La Casa del Dragón adapte estos hechos. Se espera que el bando de Rhaenyra busque a tantos jinetes como pueda para recuperar Desembarco del Rey y el Trono de Hierro. Denys podría ser uno de esos valientes que se acerquen a las bestias de fuego.

MÁS FICHAJES

Otros nombres que se habrían unido a la serie son Amanda Collin (Raised by wolves) como Lady Jeyne Arryn, la Doncella del Valle; Gayle Rankin como Alys Rivers; Simon Russell Beale en el papel de Ser Simon Strong; y Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower. el hijo de Otto Hightower y hermano de la reina Alicent.

El rodaje de La Casa del Dragón sigue en marcha a pesar de la huelga de guionistas y actores. Los guiones fueron escritos antes del comienzo de los parones, por lo que la producción pudo llevarse a cabo, pese a que no pueden modificarlos sobre la marcha. Y el reparto es en su mayoría británico, por lo que no están asociados al Sindicato de Actores estadounidense. La segunda temporada de la serie no tiene fecha de estreno, aunque se espera que llegue a HBO Max a mediados o finales de 2024.