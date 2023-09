Filtración masiva de La Casa del Dragón anticipa una batalla con dragones legendaria

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

La Casa del Dragón es una de las pocas producciones que siguen en marcha a pesar de la huelga de guionistas y actores en Hollywood. El reparto es en su gran mayoría británico, por lo que no se acogen a las medidas del sindicato estadounidense y en los últimos meses el rodaje ha continuado sin pausa. Ahora, una nueva filtración ha llegado desde los sets, anticipando una gran batalla.

La cuenta de Twitter Redanian Intelligence ha publicado dos fotografías tomadas durante las grabaciones de La Casa del Dragón. Se trata de una secuencia exterior, ambientada en un bosque y en un valle. Allí, múltiples soldados montan en sus caballos, todos ellos cubiertos con armaduras.

"La grabación de hoy de La Casa del Dragón incluyó a la caballería cabalgando de un lado al otro del valle con más soldados detrás y mucho humo", menciona el tuit. Esta escena se trataría nada menos que de la Batalla de Reposo del Grajo, una de las más brutales de la Danza de los Dragones.

Today's #HouseOfTheDragon filming included the cavalry riding down one side of the valley up to the other with soldiers behind them + lots of smoke. (photo: Danni Orme, info: Sara Talib) pic.twitter.com/96fGUjCcCH