Tráiler de It: Bienvenidos a Derry 1x07 con Pennywise antes de ser un devorador de niños

Revelador tráiler de It: Bienvenidos a Derry 1x07, con Pennywise en el circo ambulante con su hija - HBO MAX

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

El sexto capítulo de It: Bienvenidos a Derry ha mostrado un pequeño atisbo de los orígenes de Pennywise y ha revelado que uno de los personajes de la serie es nada menos que su hija. La cuestión de cómo It llegó a adoptar la forma del payaso asesino continúa siendo una incógnita en la serie... pero, según ha adelantado el tráiler del próximo episodio, este misterio podría abordarse en un flashback que ahondará en los orígenes de Pennywise en el circo ambulante.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el avance, de apenas un minuto de duración, Pennywise el payaso bailarín hace honor a su nombre llevando a cabo un atolondrado número de baile delante de unos niños que se desternillan de risa al ver su característico paso estrella. Este flashback es de 1908, año que en el que el general Shaw visitó de pequeño un circo ambulante a su paso por Derry y que se corresponde además con uno de los momentos en los que, como cada 27 años, It despertó de su ciclo de hibernación.

Pennywise, cuyo nombre real era originalmente Bob Gray, aparece en el tráiler junto a su hija que, según se revela en el sexto episodio de la serie, es en realidad Ingrid Kersh, la trabajadora del psiquiátrico Juniper Hill que poco a poco estaba logrando ganarse la confianza de Lilly.

Según la mitología de Stephen King, It adoptó la forma de Pennywise al darse cuenta de que podía servirle para acercarse a los niños y asustarlos, al ser estos especialmente vulnerables y fáciles de manipular. No obstante, aún queda por ver cómo It: Bienvenidos a Derry optará por relatar estos hechos teniendo en cuenta que Andy Muschietti no ha dudado en modificar algunos aspectos del material original en It y su secuela.

El tráiler muestra además a los habitantes de Derry irrumpiendo en el Black Spot en busca de Hank, dispuestos a tomarse la justicia por su mano. Más adelante, un Dick Halloran aparentemente ileso emerge entre llamaradas de fuego, contemplando incrédulo cómo Pennywise le tiende la mano.