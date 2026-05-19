Tráiler del final de The Boys: Carnicero y su equipo libran una última batalla contra Patriota en el 5x08

Carnicero en el tráiler final de The Boys - AMAZON PRIME VÍDEO

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

La temporada 5 y última de The Boys está próxima a su desenlace definitivo. Un tráiler del octavo y último episodio de la serie de Amazon Prime Video muestra a Carnicero (Karl Urban) y su equipo dispuestos a resistir y librar una última batalla contra Patriota (Antony Starr).

"Tenemos que acabar con toda esta maldita idea de los superhéroes", le dice Profundo (Chace Crawford) a Oh Father (Daveed Diggs) antes de que Patriota los sorprenda al inicio del adelanto. A continuación, Carnicero y Leche Materna (Laz Alonso) cogen cada uno una palanca de hierro antes de salir con Luz Estelar (Erin Moriarty), Hughie (Jack Quaid) y Kimiko (Karen Fukuhara) de un aparcamiento.

"Arrasemos con todo", dice Carnicero. Es entonces cuando una fugaz e impactante escena muestra a Luz Estelar cargando a supervelocidad contra Profundo y ambos salen despedidos por una de las puertas de la Casa Blanca. "Impacto y terror, sangre y huesos", suelta Carnicero antes de otra secuencia en la que contiene a duras penas su rabia. "Los superhéroes están pasados de moda", añade seguidamente.

Can't show ya much without spoilin' the whole kit and caboodle. But Wednesday, we're going all the way. No matter the cost. Til the job's fuckin' done. pic.twitter.com/yzbgI6WtdL — THE BOYS (@TheBoysTV) May 17, 2026

RYAN, EL HIJO DE PATRIOTA TAMBIÉN REGRESA

Las imágenes también revelan a Kimiko llorando, a Leche Materna empuñando un arma y explorando una habitación. Además de a Ryan (Cameron Crovetti), reencontrándose frente a frente con Patriota después de que este lo dejase medio muerto en una pelea.

Todo apunta a que The Boys se mantendrá fiel al desenlace de los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson. Especialmente teniendo en cuenta que Carnicero y compañía se cuelan en la Casa Blanca con la esperanza de haber conseguido replicar los poderes de Soldier Boy (Jensen Ackles) en Kimiko y así tener una posibilidad de acabar de una vez por todas con Patriota.

En este punto se ha de recordar que el despiadado líder de los Siete, ahora invencible por completo, tras reducir a su padre, Soldier Boy, después de que no quisiera formar parte de sus planes para Estados Unidos, lo devuelve a una cámara de contención, dejándolo de nuevo fuera de juego. No obstante, el personaje de Ackles regresará junto a Stormfront (Aya Cash) al universo de The Boys con Vought Rising, una precuela ambientada en los años 50.