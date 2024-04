El tráiler del capítulo 6 de X-Men '97 confirma el crossover con los Vengadores

MADRID, 12 Abr. (CulturaOcio) -

La primera temporada de X-Men 97 ha alcanzado ya su ecuador. Pero tras los sobrecogedores sucesos del quinto episodio, la serie de Disney+ eleva su apuesta en un nuevo adelanto en el que se confirma un impactante crossover entre la Patrulla X, los Vengadores... y Spider-Man.

En un sorprendente giro de los acontecimientos, el 1x05 de X-Men 97 vio cómo la tragedia se apoderaba de la Patrulla X al mostrar cómo Gambito y Magneto perdían la vida durante el ataque de cientos de centinelas para exterminar a los mutantes en Genosha. Sin embargo, Marvel parece decidida a no dejar de sorprender a sus fans.

A través de su cuenta en X, antes Twitter, la Casa de las Ideas ha lanzado un emocionante adelanto en el que Rondador Nocturno lucha codo con codo junto a Lobezno, mientras que Bestia y Jean Grey saltan sin dudar al campo de batalla.

Pero lo que verdaderamente ha causado sensación, es que, en una de sus trepidantes escenas, puede verse el escudo del Capitán América impactando en la nieve.

"If only you knew the future we have in store."



Experience Marvel Animation's all-new #XMen97, now streaming only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/BDLQ5pXclp