Una de las mutantes más esperadas llega en X-Men 97 1x05

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

Antes incluso de que Marvel estrene en Disney+ el quinto capítulo de X-Men 97, la serie ha anticipado la llegada de un esperado miembro de la comunidad mutante al que tanto los fans como la propia Patrulla X conocen muy bien.

Se trata nada menos que de Alison Blair, más conocida por los seguidores marvelitas como Dazzler. Y es que, las potentes imágenes del quinto episodio de X-Men 97, titulado Recuérdalo, muestran a esta heroína estrechamente vinculada a la Patrulla X actuando en un escenario ante algunos de sus compañeros, entre los que destacan Pícara y la siempre explosiva, Boom Boom.

