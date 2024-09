El tráiler del capítulo 3 de Agatha lanza un gran SPOILER del personaje de Joe Locke

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Ya, antes incluso de su estreno en Disney+, los fans han estado especulando sobre cuál será la verdadera identidad del personaje de Joe Locke (Heartstopper) en Agatha, ¿quién si no? Y tras sus dos primeros capítulos, en los que no se reveló ni siquiera su nombre, quiénes son sus padres o de dónde viene, el misterio se ha incrementado de forma exponencial. Ahora, Marvel parece haber arrojado nueva luz al respecto en el emocionante tráiler de la tercera entrega de la serie protagonizada por Kathryn Hahn.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Conocido simplemente como el "adolescente", la identidad real del joven al que interpreta Locke es uno de los grandes alicientes de Agatha, ¿quién si no? Hasta el momento, la serie no ha desvelado de quién se trata. Y es que, el joven está bajo un "hechizo mordaza" y cada vez que el joven intenta presentarse, un hilo invisible le cose la boca, apagando su voz.

La gran teoría de los seguidores marvelitas es que se trata de Billy Kaplan, A.K.A. Wiccan, el hijo de Wanda Maximoff. Pero también hay quien sostiene que podría ser Nicholas Scratch, el vástago de la propia Agatha Harkness en los cómics de Marvel.

Y la Casa de las Ideas parece haber dado nuevas pistas sobre quién es realmente en el adelanto del tercer capítulo de la ficción que se estrenará en Disney+ el próximo jueves 26 de septiembre.

En los dos anteriores capítulos, el personaje de Locke se presenta como alguien capaz de emplear la magia, al menos hasta cierto punto, ya que fue él quien liberó a Agatha del conjuro que le lanzó la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen), aprisionándola hace tres años al final de WandaVision bajo la identidad de su entrometida vecina, Agnes, privándola también de sus enormes poderes.

Este avance, lanzado por Roku, muestra a Harkness junto a su aquelarre recorriendo el peligroso sendero de las brujas e incluso enfrentándose a las Siete de Salem. Pero también incluye una breve secuencia en la que el joven encarnado por Locke emplea una magia muy específica: la azul.

