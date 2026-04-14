El tráiler del 5x03 de The Boys con Patriota desquiciado y un esperado regreso - PRIME VIDEO

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de The Boys no tiene intención de bajar el listón tras sus dos primeros y brutales episodios. Un avance del tercer capítulo muestra a un Patriota (Antony Starr) fuera de sus cabales y el inesperado regreso de un personaje.

(Atención: Esta noticia contiene spoilers)

El adelanto arranca con Hughie (Jack Quaid), Luz Estelar (Erin Moriarty), Frenchie (Tomer Capone), Leche Materna (Laz Alonso) y Kimiko (Karen Fukuhara) entrando en un almacén. Pero, nada más adentrarse en la estancia, una misteriosa figura acecha a sus espaldas.

"Te necesitamos", dice Luz Estelar a continuación. "Todo lo que sabes sobre el Compuesto V-One", añade la heroína. Es entonces cuando las imágenes revelan que se trata de una cara conocida: el ex CEO de Vought International, Stan Edgar (Giancarlo Espósito).

"¿Te refieres a la primera generación del V?", le pregunta Edgar a Luz Estelar, sobre la versión original del compuesto que inyectaron tanto a Soldier Boy (Jensen Ackles) como a Stormfront (Aya Cash).

"Espero que tengas un estómago fuerte", se escucha decir a una voz en off. Instantes después, el avance muestra a Billy Carnicero (Karl Urban) con gesto de preocupación y a Patriota golpeando brutalmente, una y otra vez, a alguien, salpicando su rostro de sangre.

"Voy a tomar lo que me corresponde por derecho", dice, casi totalmente desquiciado, el líder de los Siete. "Contigo o sin ti", añade, mientras una secuencia de imágenes muestra a Firecracker (Valorie Curry), Sister Sage (Susan Heyward) y, de nuevo, a Patriota descontrolado, ensañándose con su víctima. Instantes después, una escena revela a Luz Estelar completamente consternada y casi en shock.

Esta última tanda de capítulos pondrá el broche de oro al enfrentamiento entre Patriota y Billy Carnicero. Eric Kripke, el creador de la serie, ya le adelantó a The Hollywood Reporter que, si había un aspecto que le preocupaba, era "conseguir cerrar bien la historia". De hecho, considera que "es muy difícil hacer un buen final". "Los fans juzgarán la serie con el tiempo en función de lo que les parezca el desenlace", añadió.