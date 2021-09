Tom Ellis defiende el polémico final de Lucifer: "No tiene por qué ser necesariamente infernal..."

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

Netflix estrenó el pasado viernes 10 de septiembre la temporada 6 de Lucifer. Ahora que la serie llega a su fin, el actor Tom Ellis ha analizado el desenlace de la ficción y algunas de las decisiones más arriesgadas para la última tanda de episodios.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS)

El actor habló con Collider y dio algunos detalles sobre el primer episodio de la temporada. "Ese episodio, para mí, es como la calma antes de la tormenta. Tuvimos ese gran final para la temporada 5, y luego pasa un mes y no ha sucedido mucho realmente. Tenemos este período de procrastinación por el que nuestros personajes han estado pasando. Es una historia bastante pequeña en un entorno pequeño e íntimo para comenzar la temporada. Necesitábamos darnos un lugar adonde ir, así que fue muy apropiado", explicó sobre el capítulo, que incluye algunos elementos relacionados con la magia.

Un detalle que ha llamado la atención de la temporada es que incluye viajes en el tiempo. El protagonista se embarca en esta aventura y trae del futuro a su hija. "Nos dimos cuenta de que tenemos el lujo dentro de esta serie de tener una cierta licencia para volvernos locos. Hemos tenido algunos cambios a lo largo de los años y la gente los ha aceptado. Lo único que me pone nervioso es presentar un nuevo personaje en la temporada final, la gente realmente ama a nuestros personajes y cerrar sus historias podría ser un poco complicado", explicó el intérprete, que también desgranó la nueva faceta de Lucifer como padre.

"Ha sido único, no había tenido esa sensación antes en el set de Lucifer. Fue una oportunidad para explorar una dinámica que no habíamos hecho antes. Sentíamos que habíamos tocado todos los palos, pero Lucifer como padre era algo que nunca había imaginado. Una cosa que puedo decir como Tom, como padre, fue que pude profundizar en esos sentimientos y profundizar en lo que eso significa y lo desarmante que es. Como estaba diciendo antes, solo quieres impresionar a esa persona y ser un punto central en la vida de esa persona. Era un territorio que no pensé que jamás exploraríamos, pero me alegré mucho de haberlo hecho", relató.

Lucifer deja de ser Dios y finalmente es Amenadiel quien asume el reto. Por su parte, Lucifer decide quedarse en el Infierno y, en un giro de lo más imprevisto, convertirse en terapeuta de almas perdidas. "Está bien. Darse cuenta de que las almas aún se pueden salvar, después de haber sido condenadas, fue un gran punto de inflexión, utilizando lo que había aprendido para lleva el infierno a su manera. Me encantaba esa idea. También sentí que Amenadiel siendo Dios era apropiado. Sobre todo porque también había trabajado con la humanidad, también sabe lo que es ser padre. Simplemente siento que su sabiduría innata y su presencia innata como un ángel sugirieron que él sería un Dios mucho más fuerte de lo que sería Lucifer", contó Ellis.

Otra sorpresa que se han llevado los fans es la aparición de Dan (Kevin Alejandro), que murió en la quinta temporada. "Cuando matamos a Dan, pensamos que solo habría un episodio más de Lucifer, así que fue un final trágico en la temporada 5. Entonces, cuando llegó la temporada 6, pensamos qué íbamos a hacer. Tenemos esa licencia para jugar con la noción de la otra vida. Entonces, al tenerlo en el purgatorio, sabiendo que Lucifer haría todo lo posible para salvar a su amigo, personalmente me alegré de que todavía pudiéramos tener a Kevin en la serie, porque es simplemente brillante", señaló.

"Pero también tenía mucho sentido para los personajes. También ayudó a explicar a Lucifer que las almas pueden salvarse. Cuando se entera de que Dan finalmente llegó al cielo, es un gran momento. Y es un gran momento involuntario para que Lucifer se dé cuenta de cuál es su verdadera vocación. Toda la historia de Dan ayudó a cumplir esa función al final, que las almas aún se pueden salvar", apuntó el protagonista.

La temporada termina con Lucifer y Chloe reunidos en el infierno. "Probablemente ella le ayudará a impartir su sabiduría a las almas perdidas del infierno. Pueden crear lo que quieran en el infierno, porque el infierno ya no es tal y como lo conocemos. Así es como se llama este lugar. No tiene por qué ser necesariamente infernal. Pueden pasar su vida juntos. Y, por supuesto, su hija es medio ángel, por lo que también estará allí con ellos, cuando quiera. Eso me hace feliz, que puedan pasar la eternidad juntos", confesó Ellis.

LOS PRÓXIMOS PROYECTOS DE TOM ELLIS

Ellis también dio algunos detalles sobre sus próximos proyectos tras Lucifer. El actor protagonizará Players, nueva película de Netflix. "Ha sido muy agradable y ha sido un proceso bastante catártico, de hecho, seguir adelante e interpretar a otro personaje. Me preocupaba si podría hacer eso, pero ha salido bien. Espero que Nick, a quien interpreto en Players, sea bastante diferente a Lucifer", dijo.

"Me lo estoy pasando muy bien haciendo algo completamente diferente. Tras seis años haciendo Lucifer, pasando tanto tiempo en el set frente a las cámaras, me siento menos nervioso que antes cuando entraba en el set. Me siento preparado para interpretar, en lugar de intentar hacerlo bien, lo cual es una sensación bastante liberadora", añadió Ellis, que aseguró que no tiene prisa por encontrar un nuevo trabajo tras Players. "Me encantaría hacer miniseries, películas y teatro, y seguir interpretando a diferentes personas", adelantó.