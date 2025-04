Confirmado el regreso de un villano en la temporada 2 de Daredevil: Born Again

MADRID, 11 Abr. (CulturaOcio) -

La primera temporada de Daredevil: Born Again todavía no ha llegado a su fin, pero la segunda tanda de episodios ya está en plena producción. Así pues, las filtraciones del rodaje no solo han revelado detalles de la próxima entrega, como el regreso de un sanguinario villano, sino también del inminente desenlace de la presente.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Desde su breve pero decisivo papel en los primeros compases del capítulo 1 de Daredevil: Born Again, Benjamin 'Dex' Poindexter A.K.A. Bullseye, el antiguo agente del FBI con una puntería sobrehumana, no había vuelto a aparecer en la ficción de Disney+, al menos hasta que ha llegado el octavo episodio. En este, Matt descubre que el francotirador no asesinó a Foggy Nelson por un simple ajuste de cuentas, sino que alguien se lo ordenó, en concreto Vanessa, como luego se desvela.

En todo caso, el personaje de Wilson Bethel, que había estado encerrado en prisión hasta entonces, consigue escapar y trata de asesinar a Fisk, si bien acaba hiriendo a Matt, que se interpone en la trayectoria de la bala. Con Bullseye de nuevo en libertad, es de esperar que su camino se vuelva a cruzar tarde o temprano con el de Daredevil o incluso con el de The Punisher. No obstante, si esto ocurre en el último episodio de la temporada, como algunos esperan, los fans pueden estar razonablemente seguros de que no resultará en la muerte del villano.

Y es que, gracias a unas imágenes de Bethel en el rodaje de la segunda temporada de la ficción que ya circulan por Internet, se sabe que su sanguinario personaje seguirá dando guerra en la próxima tanda de episodios.

Hablando el año pasado de su regreso como Bullseye en Daredevil: Born Again en la Fan Expo de San Francisco, Bethel remarcó lo importante que era tener en cuenta que entre el final de la serie de Netflix y el inicio de la de Disney+ había un salto temporal. "En teoría, se trata de personajes que han vivido cinco años de vida y todos los giros y vueltas que uno da mientras tanto", expresó entonces, tal y como recoge ComicBookMovie.

"Así que, independientemente de que esas historias aparezcan o no en la pantalla, hay un poco más de vida ahí, lo que creo que... como actor, te da la oportunidad de aportar lo que haya sido tu propio viaje en ese tiempo", reflexionó el actor.