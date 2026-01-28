¿Tiene Escena Post-Créditos Wonder Man, La Nueva Serie De Marvel? - MARVEL

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Disney+ la temporada completa de Wonder Man, la nueva serie de Marvel Studios. En ella, Simon Williams, un actor que intenta abrirse paso en Hollywood, y Trevor Slattery, el intérprete que se hizo pasar por el Mandarín en Iron Man 3, aspiran a conseguir un papel en el reboot de una película de superhéroes. Y, como cada vez que un proyecto de Marvel Studios llega a la gran o pequeña pantalla, los fans se hacen la misma pregunta: ¿Tiene Wonder Man escena post-créditos?

Las escenas postcréditos se han consolidado como un recurso habitual en grandes franquicias y han estado presentes en sagas tan populares como Star Wars, Fast & Furious, John Wick, Matrix, Transformers, Expediente Warren, Godzilla x Kong, Sonic, Toy Story o Jurassic World. Sin embargo, en el cine de superhéroes han adquirido un peso particular hasta convertirse casi en un sello de este tipo de producciones.

En el caso de Marvel Studios, su relevancia se entiende por su propia historia. Desde su primer largometraje, Iron Man (2008), la escena con Nick Furia reclutando a Tony Stark para la Iniciativa Vengadores asentó la idea de que estos epílogos podían funcionar como puente entre proyectos y como engranaje narrativo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Con el paso de los años, ese mecanismo ha servido tanto para anticipar nuevas tramas como para reforzar conexiones entre personajes.

No obstante, Wonder Man rompe con una tradición que ya se desafío en títulos como Invasión secreta, Agatha, ¿quién si no? y Marvel Zombies. La nueva serie de Marvel Studios no incluye escena postcréditos, ni a mitad ni al final de los créditos, en ninguno de sus ocho episodios.

La decisión encaja con el enfoque más autocontenido e independiente de la arquitectura global del UCM que caracteriza a la etiqueta Marvel Spotlight, aunque el propio sello no obliga a eliminar este recurso, como ya demostró Echo. Por el momento, no hay indicios de que Wonder Man vaya a contar con una segunda temporada.

Tras el estreno de Wonder Man en Disney+, la próxima cita marvelita en la pequeña pantalla es la segunda temporada de Daredevil: Born Again, que llegará a la plataforma de streaming el 25 de marzo. Además, el proyecto, ya renovado por una tercera temporada, acaba de lanzar un primer tráiler que confirma el regreso de Jessica Jones y vuelve a situar a Wilson Fisk en el centro del conflicto mientras Matt Murdock retoma su cruzada en la Cocina del Infierno.