Thragg, el sanguinario líder viltrumita, desata su poder en el bestial tráiler de la temporada 4 de Invencible - PRIME VIDEO

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de Invencible llegará a Amazon Prime Video el 18 de marzo. Para ir calentando motores hasta su estreno, la plataforma de streaming ha lanzado un impactante adelanto que muestra al villano más poderoso al que se ha enfrentado hasta ahora Mark Grayson: el despiadado líder del imperio viltrumita, Thragg, desatado y dando una muestra de su poder.

El avance arranca con un cráneo fracturado en una especie de altar. Seguidamente, Thragg (Lee Pace) se levanta de su dorado trono para dar instrucciones claras a un subordinado: "No dejes a nadie con vida", ordena el soberano viltrumita.

"Por muy fuerte que creas que eres, Thragg es más fuerte", advierte una voz en off mientras las imágenes muestran al villano desplegando su poder, destrozando todo a su paso antes de volar por el espacio con sus acólitos y sosteniendo el cráneo fracturado en un brazo. "Se harán añicos ante nuestra fuerza, nuestra devoción... Nuestra venganza", clama iracundo el viltrumita.

Thragg es el viltrumita más poderoso de todos y se convirtió en el Gran Regente del Imperio Viltrum tras la muerte del primer emperador. Este tirano intergaláctico busca convertirse en el ser supremo de todo el universo.

Entre sus extraordinarias habilidades destacan una longevidad excepcional, invulnerabilidad, factor de curación, fuerza sobrehumana y una capacidad de adaptación en combate que le permite mejorar su desempeño según el nivel de la amenaza o las heridas sufridas. Además, en los cómics casi mata a Oliver, el hermano de Mark, lo que parece insinuarse en una escena del adelanto.

Además, Prime Video también ha lanzado una oleada de imágenes que muestran la opulencia de Thragg, el traje de Oliver, a Mark con su padre, Omni-Man, y también otra junto a Damien Darkblood, cuya última aparición fue en la escena postcréditos de la tercera temporada, una aparición que recuperó al personaje después de que Cecil lo expulsara de la Tierra y lo desterrara al Infierno en la primera entrega.

A few new images because it’s Invincible March and Adminicible is getting too excited!!!! pic.twitter.com/ewSxWGzWs0 — INVINCIBLE (@InvincibleHQ) March 3, 2026

Tras el estreno simultáneo de los tres primeros episodios el 18 de marzo, los cinco capítulos restantes que conforman la temporada verán la luz uno a uno semanalmente cada miércoles. De esta forma, el cuarto episodio se estrenará el 25 de marzo, el quinto el 1 de abril, el sexto el 8 de abril, el séptimo el 15 de abril y el octavo el 22 de abril.

"Mientras el mundo se recupera de la catástrofe global de la temporada pasada, un Mark cambiado lucha con la culpa y por proteger su hogar y a las personas que ama, lo que lo coloca en un curso de colisión con una nueva y poderosa amenaza que podría alterar el destino de la humanidad para siempre", reza la sinopsis oficial de la temporada 4 de Invencible.

En su versión original, Invencible mantendrá a buena parte de su reparto principal de voces. Steven Yeun volverá a interpretar a Mark / Invencible, Gillian Jacobs retomará su papel como Eve / Atom Eve y J. K. Simmons seguirá dando voz a Nolan / Omni-Man. Junto a ellos, también regresan nombres clave como Sandra Oh (Debbie Grayson) y Walton Goggins (Cecil Stedman).