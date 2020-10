The Witcher 2: Ridiculizan la nueva armadura de Henry Cavill y la comparan con los Bat-pezones de George Clooney

MADRID, 11 Oct. (CulturaOcio) -

El rodaje de la 2ª temporada de The Witcher con Henry Cavill a la cabeza sigue adelante tras el parón producido por el coronavirus, y poco a poco se van revelando algunos detalles de la serie de Netflix. Entre ellos, la armadura que lucirá Geralt de Rivia, y que ha provocado la burla de los fans por su parecido con el infame traje de Batman de George Clooney, recordado por sus infames bat-pezones.

Aunque la armadura de Geralt se ve mucho más amenazadora que su anterior apariencia, con la pechera de color negro y unas prominentes hombreras en forma de púas, los 'trolls' de internet no han querido desaprovechar la ocasión de remarcar su parecido con el Batsuit de Clooney en Batman & Robin.

Aunque la coraza de Cavill en The Witcher no lleva incorporados los pezones, sí que tiene algunos elementos bastante parecidos, como los pectorales abultados o la forma de los abdominales muy marcados en la armadura. Y a muchos fans eso no les ha gustado nada, o bien les ha parecido cuanto menos muy gracioso.

"Añádele un par de pezones y es prácticamente el traje de Batman en la era de Schumacher", escribió un tuitero. "Realmente no me gusta esta nueva armadura para nada en absoluto".

Slap some nipples on it, and it's practically a Schumacher-era Batman suit. Really not feeling this new armour at all. https://t.co/CBfd4JhS4f — 𝕵𝖆𝖘𝖔𝖓 𝕲𝖆𝖗𝖜𝖔𝖔𝖉 (@GarwoodTweets) October 5, 2020

"¿Quién luce mejor la armadura? Henry Cavill en The Witcher o George Clooney en Batman?", preguntan desde ComicBookMovie.com

Toss a coin to Geralt's new costume for #TheWitcher season 2! https://t.co/JqyaQEZyRD — The Mary Sue (@TheMarySue) October 5, 2020

Otros fans señalan que la armadura es más parecida al traje de Batman de Ben Affleck, o incluso al de Negro Oscuro en The Boys, mientras que otros subrayan que en los libros y las novelas de The Witcher Geralt es un mendigo, no un multimillonario como Bruce Wayne.

.@LHissrich, please read the books... or play the video games at least.... Geralt is a homeless man without money, not Batman 🤦‍♂️#TheWitcher pic.twitter.com/TkDuSt91Y7 — Διlιgεnτ Λυτοdιdαcτ (@vladkinoman) October 5, 2020

"En teoría, me gusta este nuevo aspecto, pero en la práctica quiero una explicación en el universo The Witcher de por qué Geralt ahora tiene una armadura que le hace lucir como si fuera Batman", pide otra tuitera.

In theory I like this new look, but in practice I want an in-universe explanation for why Geralt now has ab-defining armor like he's Batman. https://t.co/BWrJhil0W0 — Laura 🦄🏳️‍🌈 (@akachaneen) October 5, 2020

Cavill looks great as Geralt, but that armor looks horrible. More Batman or generic Hollywood fantasy that anything from the witcher — Peter Deichmann (@petercdeichmann) October 5, 2020

Netflix tiene grandes planes para convertir The Witcher en una franquicia, entre los que se incluyen un spin-off secuela sobre los primeros brujos y una serie de animación. La 2ª temporada de la serie principal, por su parte, llegará al servicio de streaming en algún momento de 2021, tras los retrasos producidos por la pandemia de coronavirus.