The Witcher: Vesemir y Geralt de Rivia discuten el futuro de Ciri en el nuevo clip de la temporada 2

The Witcher: Vesemir y Geralt de Rivia discrepan por Ciri en el nuevo clip de la temporada 2

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

The Witcher regresa con su segunda temporada a Netflix el próximo 17 de diciembre. Y ante el inminente estreno, Netflix sigue revelando más material de los nuevos capítulos entre el que destaca un nuevo clip publicado por ITV que muestra un tenso encuentro entre Geralt de Rivia, el protagonista encarnado por Henry Cavill, y el que fuera su maestro, Vesemir.

El vídeo muestra a Geralt entrenando en lo alto de las nevadas murallas de Kaer Morhen cuando el viejo brujo que le entrenó de niño, interpretado por Kim Bodnia, aparece para recriminarle su postura respecto a Ciri, la joven princesa a la que salvó al final de la primera temporada y a la que, para proteger, ha llevado hasta la fortaleza de los brujos de la Escuela del Lobo.

""uando me dijiste que invocarías a la Ley de la sorpresa, te dije que era un gran error. Y me prometiste que no reclamarías a la niña, pero sigue siendo un gran error", le reprocha Vesemir que tampoco está de acuerdo con que el brujo haya traído a la princesa a Kaer Morhen. Repoches ante los que Geralt tan solo responde que su obligación era "salvar la vida" de Ciri.

La segunda temporada de The Witcher retomará la historia del protagonista encarnado por Herny Cavill, ahora convertido en protector de la joven princesa Ciri. El brujo está decidido a ayudar al personaje encarnado por Freya Allan a descubrir el alcance de sus misteriosos poderes, para lo que la trasladará hasta Kaer Morhen.

Y mientras tanto, la guerra entre el Norte y el Sur estalla en un Continente donde arrecia la violencia y "los monstruos atacan en lugar de hibernar". Junto a Henry Cavill, Anya Chalotra y Freya Allan, retoman sus paples en la segunda temporada de The Witcher Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer y Therica Wilson-Read.