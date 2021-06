The Witcher 2: Ciri entrena en Kaer Morhen en el primer adelanto de la temporada 2

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) -

Ciri, la joven princesa exiliada a la que da vida Freya Allan, protagoniza el primer adelanto de la segunda temporada de The Witcher, la épica y violenta serie de fantasía de Netflix basada en la saga literaria de Andrzej Sapkowskiy que también cueneta con una archipopular franquicia de videojuegos.

Henry Cavill, que encarna al brujo cazamonstruos Geralt de Rivia, volverá a protagonizar los nuevos capítulos que retomarán la historia justo después del final de la primera temporada, cuando en su huída por salvar su vida tras el ataque de las temibles fuerzas de Nilfgaard el camino de Ciri se cruza finalmente con el de Geralt.

El breve adelanto fue presentado en el marco de la Geeked Week. Además, con la segunda temporada aún sin fecha de estreno pero con su lanzamiento confirmado antes de fin de año, este primer teaser es solo un adelanto de todo lo que vendrá en la WitcherCon que se celebrará de forma virtual el próximo mes.

