"Creado para matar. Destinado a proteger": La temporada 2 de The Witcher lanza su póster oficial

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

The Witcher, la serie de Netflix que adapta la saga de literatura fantástica de Andrzej Sapkowski, prepara su regreso con el estreno de su segunda temporada, que llegará en diciembre al servicio de streaming. Y tras los múltiples adelantos presentados en Tudum, el evento on-line de la plataforma para fans, ahora la ficción lanza su cartel oficial que esta protagonizado, como no podía ser de otra manera, por Henry Cavill.

"Creado para matar. Destinado a proteger", reza el póster que ha compartido la showrunner de la serie, Lauren S. Hissrich, en sus redes sociales junto a un mensaje que adelanta que en esta segunda temoprada, The Witcher mostrará un lado desconocido de Geralt de Rivia.

"Conocéis a Geralt como el mejor cazador de monstruos del continente; ahora es el momento de quitarle esas capas de su armadura de brujo y descubrir un nuevo lado del Lobo Blanco", señala Hissrich en un tuit en el que recuerda que los nuevos capitulos estarán disponibles en Netflix el 17 de diciembre.

