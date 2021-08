El timeline de The Witcher: La pesadilla del lobo, explicado: ¿Cuántos años pasan hasta la serie de Geralt de Rivia?

MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado The Witcher: La pesadilla del lobo, película de animación que amplía el universo de la serie protagonizada por Henry Cavill. Tras el lanzamiento, la plataforma de streaming ha revelado en qué punto de la línea temporal de la saga se ubica la nueva producción.

La pesadilla del lobo es una precuela de The Witcher que está protagonizada por Vesemir, maestro de Geralt de Rivia y una de las figuras más destacadas para Ciri en el videojuego The Witcher 3: Wild Hunt. Netflix compartió un vídeo en el que daba más detalles sobre la película.

La serie principal se ambienta en 1263. "La historia de Kaer Morhen y qué pasó décadas antes de que Geralt se encontrara con la reina Calanthe es la narrativa principal de La pesadilla del lobo. Asentado en las Montañas Azules, Kaer Morhen creó a los brujos durante siglos", reza el clip, que sitúa La pesadilla del lobo en el año 1165.

before NIGHTMARE OF THE WOLF comes out Monday, here’s a quick explainer on how the new anime movie fits into THE WITCHER timeline pic.twitter.com/bggPhqkyFw