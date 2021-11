The Witcher: Henry Cavill lucha contra un monstruo legendario en el nuevo vídeo de la temporada 2

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

El 17 de diciembre llega la segunda temporada de The Witcher a Netflix. Y a pocas semanas de lanzamiento, la plataforma presenta un nuevo avance de la épica y brutal serie de fantasía protagonizada por Henry Cavill como Geralt de Rivia y, en la que se revela el la aparición de un nuevo monstruo.

El nuevo engendro al que el protagonista deberá hacer frente es nada más y nada menos que del temible Myriapod. Tal y como adelanta el clip, es una peligrosa criatura de ocho patas con protuberancias afiladas cual espadas por todas partes, cuernos en la cabeza y dientes gigantescos.

El adelanto también muestra lo ágil que resulta pese a su longitud y cómo el aguerrido brujo intenta que retroceda.

New monsters await. Are you ready? ⚔️



Meet. The. Myriapod. #TheWitcher Season 2. December 17. pic.twitter.com/vgpbjGxIpL — The Witcher (@witchernetflix) November 25, 2021

Esta criatura tan formidable como mortífera, no es la primera vez que aparece en el mundo de The Witcher. En los videojuegos se hace referencia a una versión más poderosa aún si cabe, el Viy of Maribor y, aunque no parece tratarse del mismo ser que aparece en el avance, esta será tan sólo una de las muchas y mortales criaturas a las que su protagonista deba hacer frente a lo largo de la nueva tanda de capítulos.

Otro de los detalles que se aprecian en las imágenes es que, el poderoso guerrero y hechicero usa el signo de Quen para así formar un escudo de protección a su alrededor junto a su espada, la cual parece estar encantada con las runas que lleva incrustadas, despidiendo ese fulgor resplandeciente con el que combate al mortal ser.

Aún pendiente de estrenar la nueva tanda de episodios con Cavill de vuelta a la acción como el legendario y bravo cazador de monstruos, Netflix no sólo ha renovado la serie por una tercera temporada, sino que además estrenó recientemente la cinta de animación, The Witcher: La pesadilla del lobo y tiene preparada una precuela Bood Origin con la que seguirá expandiendo el universo creado por Andrzej Sapkowski.