The Witcher: Nuevas imágenes de la temporada 2 y la expansión de la saga - NETFLIX

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

'The Witcher' se ha convertido en el broche de oro para cerrar el Tudum de Netflix. La segunda temporada, que se estrenará el 17 de diciembre en la plataforma, la esperan los fans como agua de mayo y el servicio de vídeo bajo demanda ha querido compartir no solo escenas de los nuevos episodios, sino dos clips más para que la espera se haga más amena para los seguidores.

El tráiler combina escenas de la primera y la segunda temporada. Según declaró Henry Cavill a Entertaiment Weekly, los nuevos episodios un lado diferente del brujo, al convertirse en el mentor de la princesa Ciri, que le hará sacar su vena más madura. "Le hará sacar su lado paternal. Aunque nunca ha querido tener hijos, le va a salir su instinto natural de protección", explicó el intérprete británico.

Pero no solo ha habido tres vídeos sobre la segunda temporada, Netflix tiene en mente expandir el Continente y convertir 'The Witcher' en un auténtico universo televisivo. Además, la plataforma ha compartido una featurette del rodaje de 'The Witcher: Blood Origin'. Ambientado 1.200 años antes de la historia de Geralt de Rivia, el spin-off y precuela comenzó su filmación en agosto de este año.

https://www.youtube.com/watch?v=LIlllJiZ9Ec

2021 parece el año de 'The Witcher', este verano llegó a la plataforma la película 'The Witcher: La pesadilla del lobo', cinta de animación que narraba la juventud de Vesemir, mentor de Geralt que, además, estará presente en la segunda temporada y que será interpretado por Kim Bodnia.

En diciembre se cumplirán dos años del estreno de la primera temporada de 'The Witcher'. La pandemia del COVID-19 ha sido una de las principales causantes de este retraso, pues se tuvo que paralizar varias veces el rodaje debido a casos positivos y a situaciones de restriccioens debido a la pandemia.

