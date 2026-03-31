Heather Graham o Rosie Perez, entre los nuevos fichajes de The White Lotus 4 - CONTACTO

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de The White Lotus sigue sumando nombres a su elenco. Heather Graham (Twin Peaks), Rosie Pérez (Aves de presa), Frida Gustavsson (Vikingos: Valhalla), Tobias Santelmann (The Last Kingdom), Ben Schnetzer (El problema de los 3 cuerpos) y Laura Smet (La dama de honor) son los últimos huéspedes en registrarse de cara a la nueva entrega de serie creada por Mike White que estará ambienta en Francia.

Con esta nueva batería de fichajes ya son 24 los intérpretes confirmados en el elenco de la cuarta temporada de la serie original de HBO Max. Un elenco en el que destacan estrellas como Helena Bonham Carter (El discurso del Rey), Steve Coogan (Philomena) Vincent Cassel (El odio), Kumail Nanjiani (Eternals) o Chloe Bennet (Agentes de SHIELD).

Max Greenfield (New Girl), Corentin Fila (Cuando tienes 17 años), Nadia Tereszkiewicz (La gran juventud), Charlie Hall (Bel-Air), Jarrad Paul (Chad), Sandra Bernhard (Severance), Caleb Jonte Edwards (Black Snow), Alexander Ludwig (Los juegos del hambre), Chris Messina (The Mindy Project), AJ Michalka (Los Goldberg), Dylan Ennis (La locura), Ari Graynor (Fringe) y la casi debutante Marissa Long son otros de los actores confirmados.

El casting de la cuarta temporada, que al igual que en las tres anteriores entregas estará ambientada en un resort de lujo administrado por la ficticia corporación White Lotus, sigue en marcha, según HBO.

Después de que las temporadas anteriores tuvieran lugar en Hawái, Italia y Tailandia, esta cuarta entrega trasladará la acción a Francia y se rodará en un palacio del siglo XIX convertido en hotel de lujo, el Château de La Messardière, en Saint-Tropez, ubicado en la idílica Costa Azul.

Teniendo en cuenta la trama de las tres entregas anteriores, es posible que esta temporada 4 también se centre o concluya con el asesinato de uno o varios huéspedes o del personal del complejo.