Arranca el rodaje de la temporada 4 de The White Lotus que estará ambientada en Cannes

Archivo - La temporada 3 de The White Lotus anuncia 5 nuevos fichajes - HBO MAX - Archivo

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Ya ha comenzado el rodaje de la cuarta temporada The White Lotus, la aclamada serie creada por Mike White para HBO Max. Después de que las temporadas anteriores tuvieran lugar en Hawái, Italia y Tailandia, esta próxima entrega se rodará la Costa Azul francesa, con localizaciones en Cannes, Saint-Tropez y Mónaco. Además, la plataforma ha confirmado que el rodaje también tendrá lugar en París.

"La cuarta temporada seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y empleados del hotel White Lotus a lo largo de una semana, durante el Festival de Cine de Cannes", adelanta la sinopsis de la cuarta temporada. Y, teniendo en cuenta la trama de las tres entregas anteriores, es más que posible que la nueva temporada de nuevo se centre en el asesinato de uno o varios huéspedes o del personal del complejo.

Helena Bonham Carter (El club de la lucha), Sandra Bernhard (Severance), Kumail Nanjiani (Eternals), Vincent Cassel (La Haine) o Steve Coogan (Soy Alan Partridge), son algunas de las incorporaciones estelares de la nueva temporada.

Completan el reparto de The White Lotus 4 Caleb Jonte Edwards (Black Snow), Alexander Ludwig (Los juegos del hambre), Chris Messina (The Mindy Project), AJ Michalka (Los Goldberg), Max Greenfield (New Girl), y Chloe Bennet (Agentes de SHIELD), Charlie Hall (Bel-Air), Jarrad Paul (Chad), Corentin Fila (Cuando tienes 17 años), Nadia Tereszkiewicz (La gran juventud) y la casi debutante Marissa Long.

Los nuevos episodios se rodarán en un palacio del siglo XIX convertido en hotel de lujo, el Château de La Messardière, en Saint-Tropez. Además, el Hôtel Martinez hará las veces del White Lotus Cannes.

The White Lotus ha acumulado un palmarés excepcional a lo largo de sus tres temporadas, consolidándose como una de las series más premiadas de HBO. Además de haber ganado 16 premios Emmy de un total de 66 nominaciones, la ficción tiene tres Globos de Oro, entre otros reconocimientos.