Mark Frost, creador de Twin Peaks junto a David Lynch, aclara si habrá cuarta temporada

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

Twin Peaks, la icónica serie de televisión creada por David Lynch y Mark Frost, estrenó su tercera temporada en 2017 bajo el título Twin Peaks: The Return. La muerte de Lynch el pasado 16 de enero a los 78 años conmocionó a sus seguidores y echó por tierra las esperanzas de que la serie llegara a tener una continuación. Ahora, Frost ha aclarado si el agente Cooper, Laura Palmer, Diane y compañía tienen futuro.

"Habíamos hablado un poco de hacia dónde podría ir una cuarta temporada, pero con David habiéndonos dejado, es difícil imaginar hacer algo más allá de esto", dijo Frost en una entrevista concedida a la revista Empire. "Desde luego, parece que se cierra el círculo", añadió.

El cineasta relató que cada uno tenía una idea distinta acerca de cómo concluir la tercera temporada de Twin Peaks. "Yo quería que Cooper volviera y rescatara a Laura y luego, habiendo resuelto el misterio de su muerte, eso podría ser una forma extraordinaria de devolvernos al punto de partida. Pero David dijo: 'Tiene que pagar un precio por lo que ha intentado hacer'", rememoró Frost.

Además, remarcó que Sheryl Lee, la actriz que da vida en la ficción a Laura Palmer, "estuvo increíble" en esa última y enigmática escena del capítulo 18, titulado '¿Cómo te llamas?'. "Este es el momento en el que todo el horror vuelve a esta pobre alma; es el precio que Laura Palmer paga por el intento de Cooper de realizar una buena acción", relató el guionista, afirmando que "ese fue el final de la historia".

En una entrevista concedida el pasado mes de junio a la revista NME, Frost reveló que Lynch y él llegaron a mantener conversaciones acerca de cómo continuar la historia de Twin Peaks. No obstante, Frost no quiso presionar a Lynch para que se comprometiera a nada debido a su frágil estado de salud, por lo que no llegaron a concretar nada.

El guionista también confirmó que Lynch y él poseían los derechos de Twin Peaks, por lo que la ficción no podría volver sin su aprobación. Inicialmente, la serie se emitió durante dos temporadas, entre 1990 y 1991, convirtiéndose en un fenómeno mundial y marcando un antes y un después en la historia de la televisión. Años más tarde, en 2017, Lynch y Frost volvieron a unir fuerzas para sacar adelante una tercera entrega de la serie.

Lynch sufría de enfisema pulmonar desde 2024, pero eso no llegó nunca a frenar su impulso creativo, dejando diversos proyectos inacabados tras su muerte. Según relató Naomi Watts, que trabajó junto al cineasta en Twin Peaks: The Return, además de en filmes como Mulholland Drive, Lynch se mostró "muy animado" y manifestó su deseo de "volver a trabajar" en una cena que tuvo lugar dos meses antes de su fallecimiento, en la que también estuvo presente Laura Dern, otra de las actrices predilectas de Lynch.