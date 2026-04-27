Espantada de Helena Bonham Carter: The White Lotus 4 se queda sin su fichaje estrella

Espantada de Helena Bonham Carter: The White Lotus temporada 4 se queda sin su fichaje estrella - CONTACTO

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

Helena Bonham Carter abandona el hotel de The White Lotus. La actriz de El club de la lucha y la saga Harry Potter, el gran fichaje de la serie para su cuarta temporada, deja el proyecto después de tan solo una semana de rodaje. Según adelanta HBO, su personaje "se está reescribiendo" para que lo encarne otra actriz.

"Con la filmación de la cuarta temporada de The White Lotus recién iniciada, se hizo evidente que el personaje que Mike White había creado para Helena Bonham Carter no encajaba una vez llegados al plató", ha declarado un portavoz de HBO en un comunicado dirigido a medios estadounidenses como Deadline o The Hollywood Reporter.

"Por consiguiente, el papel se ha reformulado, se está reescribiendo y se volverá a asignar en las próximas semanas", informaba el comunicado, añadiendo que "HBO, los productores y Mike White" lamentaban no poder trabajar con la actriz y esperaban poder hacerlo en otro proyecto.

Los nuevos episodios de The White Lotus se ruedan la Costa Azul francesa, en un palacio del siglo XIX convertido en hotel de lujo de Saint-Tropez, el Château de La Messardière. Además, el Hôtel Martinez hará las veces del White Lotus Cannes y el rodaje también se desarrollará en París.

"La cuarta temporada seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y empleados del hotel White Lotus a lo largo de una semana, durante el Festival de Cine de Cannes", adelanta la sinopsis de los nuevos episodios. Y, teniendo en cuenta la trama de las tres entregas anteriores, es más que posible que la nueva entrega de nuevo se centre en el asesinato de uno o varios huéspedes o del personal del complejo.

Además de Bonham Carter, ahora desvinculada del proyecto, la serie ya anunció que contará con incorporaciones de primer nivel como Sandra Bernhard (Severance), Kumail Nanjiani (Eternals), Vincent Cassel (La Haine) o Steve Coogan (Soy Alan Partridge).

Completan el reparto de The White Lotus 4 Caleb Jonte Edwards (Black Snow), Alexander Ludwig (Los juegos del hambre), Chris Messina (The Mindy Project), AJ Michalka (Los Goldberg), Max Greenfield (New Girl), Chloe Bennet (Agentes de SHIELD), Charlie Hall (Bel-Air), Jarrad Paul (Chad), Corentin Fila (Cuando tienes 17 años), Nadia Tereszkiewicz (La gran juventud) y la casi debutante Marissa Long.