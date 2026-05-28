The White Lotus 4: Laura Dern conquista Cannes en las primeras imágenes del rodaje - HBO MAX / UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de The White Lotus ha comenzado a tomar forma en la Riviera Francesa. Apenas unos días después de la clausura del Festival de Cannes 2026, varias imágenes del rodaje de la nueva entrega de la serie de HBO, que se ambienta durante el célebre festival cinematográfico francés, han dejado ver por primera vez a parte de su elenco en pleno rodaje sobre la emblemática alfombra roja del certamen.

Las fotografías recogidas por PageSix muestran a Laura Dern, Chris Messina y Marissa Long rodando escenas junto a las icónicas escalinatas del Palais des Festivals de Cannes. En unas secuencias que apuntan directamente al universo de fama y glamour que la ficción de Mike White explorará en la nueva temporada, Dern luce un vestido negro adornado con plumas rosas, Long aparece con un estilismo completamente rosa y brillante y Messina con un elegante traje oscuro.

"The White Lotus" S4 cast filming in Cannes, France. Oh, this is going to be CHIC. ✨ 📸: WireImage pic.twitter.com/SmSxvitsD8 — Page Six (@PageSix) May 27, 2026

La cuarta temporada de la serie transcurrirá principalmente entre Cannes, Saint-Tropez y Mónaco, aunque parte de la producción también se desarrollará en París. El rodaje, que comenzó en abril, se está llevando a cabo en localizaciones reales de lujo, siguiendo la tradición de la serie tras sus anteriores entregas ambientadas en Hawái, Sicilia y Tailandia. Entre los escenarios confirmados figuran el Hôtel Martinez y el Château de la Messardière de Saint-Tropez, dos hoteles de cinco estrellas que servirán como el nuevo White Lotus en la ficción.

La presencia de Laura Dern en el rodaje confirma además el importante cambio de reparto. La actriz de Parque Jurásico, El precio de la ambición, Twin Peaks: El regreso y ganadora del Oscar por Historia de un matrimonio se incorporó a la serie después de la salida de Helena Bonham Carter a la semana de empezar la producción

Curiosamente, Dern ya había realizado un cameo sin acreditar en la temporada 2 de White Lotus. La actriz prestó su voz a Abby, la esposa de Dominic Di Grasso, el productor de Hollywood adicto al sexo interpretado por Michael Imperioli, con quien mantenía una tensa relación a causa de sus infidelidades en el primer episodio.

LA CUARTA TEMPORADA DE THE WHITE LOTUS TODAVÍA NO TIENE FECHA DE ESTRENO

"La cuarta temporada seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y empleados del hotel White Lotus a lo largo de una semana, durante el Festival de Cine de Cannes", adelanta la sinopsis de esta entrega. Por el momento HBO no ha anunciado la fecha de estreno, aunque se espera que la cuarta temporada llegue en 2027.

David Bernad, productor ejecutivo de The White Lotus, ya anticipó que Cannes será "el corazón" de la nueva temporada, centrada esta vez en el mundo del cine, la fama y la cultura. Según explicó, la serie explorará temas como la influencia social y "el viaje espiritual del artista" en un entorno marcado por el prestigio y la exposición mediática.

En el reparto, junto a Dern, Messina y Long figuran Sandra Bernhard (Severance), Kumail Nanjiani (Eternals), Vincent Cassel (La Haine) o Steve Coogan (Soy Alan Partridge), Caleb Jonte Edwards (Black Snow), Alexander Ludwig (Los juegos del hambre), AJ Michalka (Los Goldberg), Max Greenfield (New Girl), Chloe Bennet (Agentes de SHIELD), Charlie Hall (Bel-Air), Jarrad Paul (Chad), Corentin Fila (Cuando tienes 17 años), Nadia Tereszkiewicz (La gran juventud).